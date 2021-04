Alfons Haider präsentiert: „Das große SOMMERHIT-Wunschkonzert“ am 13. Mai in ORF 2

Sie wünschen, wir spielen – die Sendung mit den Publikumshits

Wien (OTS) - Hits, Promis und jede Menge Musikwünsche: Alfons Haider lädt am Donnerstag, dem 13. Mai 2021, um 22.00 Uhr in ORF 2 prominente Gäste zu sich ins Studio ein und übernimmt gemeinsam mit ihnen die Patenschaft für die Musikwünsche des Publikums. Von Evergreens über Schlager bis Pop und Hits „made in Austria“ – wer seinen Lieblingsclip in der Sendung sehen oder einem lieben Menschen mit einem Musikvideo eine Freude machen möchte, kann ab sofort und noch bis 30. April auf extra.ORF.at einen Sommerhit auswählen. Mit etwas Glück wird das Lieblingslied – ganz in der ORF-„Wurlitzer“-Tradition – in der Sendung gespielt und von prominenten Paten mit einer individuellen Grußbotschaft präsentiert. Den Startschuss zur Musikwunschaktion für „Das große SOMMERHIT-Wunschkonzert“ gibt ORF-2-Channelmanager Alexander Hofer heute, am 16. April, um 17.30 Uhr in ORF 2 in „Studio 2“.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at