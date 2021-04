Sky Dokumentation „Prinz Philip – Ein Leben für die Krone“ ab 16. April auf Sky

Wien (OTS) - Anlässlich des Todes und der Beerdigung von Prinz Philip, Ehemann der britischen Königin Elizabeth II, präsentiert Sky ab Freitag, 16. April, die Dokumentation „Prinz Philip – Ein Leben für die Krone“. Die Dokumentation ist ab 18:00 Uhr auf dem Streamingdienst Sky X sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar und gewährt einen näheren Einblick in das Leben von Prinz Philip: seine außergewöhnliche Kindheit, die königliche Ehe mit der Queen und seinen jahrzehntelangen Dienst in einzigartiger Position im Herzen der britischen Monarchie. Zu Wort kommen in diesem emotionalen Nachruf unter anderem Ex-Premierminister Tony Blair, Gyles Brandreth, royaler Biograf, ehemaliger Politiker und Freund des Verstorbenen, der Historiker und Biograph Robert Lacey, Historikerin Kate Williams und der Journalist Philip Eade. In zahlreichen Ausschnitten kommen weiters auch Prinz Philip selbst, Verwandte und Freunde sowie Tochter Prinzessin Anne zu Wort.

Facts:

Originaltitel: „Prince Philip, For Queen and Country“, Dokumentation á ca. 60 Minuten, GB 2021. Produzenten: Rob Dersley, Shona Somerville, Christina Nicolotti Aquires.

Ausstrahlungstermine:

Ab 16. April, 18:00 Uhr auf Sky X und Sky Q auf Abruf.

