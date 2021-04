Karl Bader: Aussagen von Bundesrat Hübner zeigen einmal mehr verantwortungsloses Verhalten der FPÖ auf

Fraktionsvorsitzender der ÖVP-Bundesräte appelliert an FPÖ, gemeinsam daran zu arbeiten, Pandemie zu bewältigen

Wien (OTS) - Die Aussagen von FPÖ-Bundesrat Johannes Hübner zeigen erneut das Bild einer Partei auf, die absolut verantwortungslos agiert, zeigte sich heute, Donnerstag, der Fraktionsvorsitzende der ÖVP-Bundesräte Karl Bader empört. "Die FPÖ hält die Hausordnung nicht ein, in dem FPÖ-Abgeordnete keine Maske tragen und drei führende FPÖ-Politiker jetten sogar nach Südamerika. Und all das ist in einer Zeit, wo in Europa die Zahl der Corona-Toten seit Beginn der Pandemie die Schwelle von einer Million überschritten hat. Das ist einfach unfassbar", so Bader.

Wenn Hübner in Bezug auf Norbert Hofer eine "Trennung im Vernünftigen" in den Raum stellt, dann sollte die FPÖ hinsichtlich der Pandemie doch selbst einmal "vernünftig" werden. Denn ihr Verhalten sei alles andere als das, "im Gegenteil – ich sehe das schon als Provokation. Wir kämpfen in Österreich mit der schwersten Pandemie seit 100 Jahren, und FPÖ-Politiker sind 'erstaunt, entsetzt und verärgert', wenn FPÖ-Chef Norbert Hofer meint, dass sich Mandatare, die sich der Hausordnung und somit der Maskenpflicht entziehen, in 'Selbstüberhöhung über alle Menschen' stellen."

"Es ist einfach unfassbar, wie die Freiheitlichen hier im Hohen Haus agieren, während das Land im Lockdown und unsere Gesundheitsberufe und -behörden in ungeheurem Ausmaß gefordert sind." Denn die höchst angespannte Situation in den österreichischen Spitälern, und da vor allem in den ostösterreichischen, entspanne sich nur langsam. Nach den Zahlen des Gesundheits- und Innenministeriums sind am Donnerstag 577 Covid-19-Patienten auf den heimischen Intensivstationen gelegen. "Ich appelliere dringend an die FPÖ, hier gemeinsam daran zu arbeiten, um die Pandemie zu bewältigen. Aufgabe von gewählten Politikern ist es auch, die Menschen vor schwerwiegenden Erkrankungen zu schützen", so Bader abschließend. (Schluss)

