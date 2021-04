Corona-Öffnungsgipfel: HV fordert kostenlose Antikörpertests für Gesamtbevölkerung als Ergänzung zur Antigentest-Strategie

Antikörpertests zum Nulltarif mit 3-monatiger Gültigkeit bieten konkrete Öffnungsperspektive. Jeder positive Antikörpertest erspart bis zu 50 Antigentests pro Person

Wien (OTS) - Vor dem anstehenden Corona-Öffnungsgipfel fordert der Handelsverband eine rasche Anpassung der bestehenden Teststrategie. Kein anderes europäisches Land setzt zurzeit so stark auf kostenfreie Corona-Antigentests wie Österreich. Das ist zwar sinnvoll, allerdings läuft die Gültigkeit dieser PCR- und Antigen-Schnelltests (etwa als Eintrittstests für körpernahe Dienstleistungen) nach 48 bzw. spätestens 72 Stunden ab. Die Folge: Man müsste sich drei bis vier Mal wöchentlich testen lassen, um ein halbwegs „normales“ Leben führen zu können.

Mittlerweile sind hunderttausende Menschen in Österreich gegen Corona geimpft und/oder haben bereits eine Corona-Infektion überstanden. Die Erfahrung zeigt, dass es nur sehr wenige Fälle einer erneuten Infektion mit dem Virus gibt. Aus immunologischer Sicht bedeutet dies, dass im Blut der meisten Genesenen neutralisierende Antikörper nachgewiesen werden können, die zumeist mindestens acht Monate lang gegen Corona schützen.

"Erfreulicherweise steigt die Zahl der Corona-Geimpften sowie der Genesenen von Tag zu Tag. Höchste Zeit, dass wir diese Entwicklung auch in der Teststrategie entsprechend abbilden. Der Handelsverband fordert daher die sofortige Einführung eines kostenfreien neutralisierenden Antikörpertests für die gesamte Bevölkerung. Diese Tests sind derzeit 3 Monate gültig und würden daher nicht nur die Antigen-/PCR-Teststraßen massiv entlasten, sondern auch die Zutrittstests für köpernahe Dienstleistungen und eventuell bald auch für die Gastronomie – sollten auch in diesen Bereichen tatsächlich Zutrittstests kommen - erleichtern. Überdies könnten Antikörpertests die Anzahl der erforderlichen Berufsgruppentests und den damit einhergehenden administrativen Aufwand reduzieren. Jeder positive Antikörpertest erspart bis zu 50 Antigentests pro Person. Alle würden davon profitieren", ist Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will überzeugt.

