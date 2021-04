VP-Favoriten: Oberlaa braucht keine Sykline!

Die neue Volkspartei lehnt die Hochhäuser „An der Kuhtrift“ entschieden ab

Wien (OTS) - Die rote Stadtregierung hat heute im Planungsausschuss die Verbauung „An der Kuhtrift“ mit Unterstützung des Koalitionspartners Neos und den Grünen beschlossen. „Hier soll die dörfliche Struktur in Oberlaa mit fünf Hochhäusern zerstört werden - die Bedenken der Bürgerinnen und Bürger werden komplett ignoriert“, ist Bezirksvorsteher-Stellvertreter Wolfgang Baumann empört.

Die fünf Hochhäuser wurden nur geringfügig in der Höhe reduziert und die Kubatur der Bauten wurde nach einem Bürgerbeteiligungsverfahren nur um 3% auf 174.000m³ reduziert. Der Favoritner Gemeinderat und Wohnbausprecher Peter Sittler verbildlicht die Sorgen der Anrainer: „Diese fünf Türme sind ein Anschlag auf das dörfliche Ortsbild in Oberlaa. Wenn man vom Süden Wiens kommend in die Stadt fährt, überragt diese Skyline die alten gewachsenen Strukturen. Was der Kurpark an grüner Idylle zeigt, wird nun mit Hochhäusern verbaut.“

Auch die Bürgerinitiative „Lebensraum Oberlaa“ lehnt diese Verbauung entschieden ab und tritt ebenfalls für den Erhalt des dörflichen Erscheinungsbildes ein. „Was am meisten aufregt ist, dass die rote Stadtregierung den Beteiligungsprozess Südraum Wien völlig ignoriert und die Menschen vor vollendete Tatsachen stellt. Wir von der neuen Volkspartei sind entschieden gegen diese Hochhäuser in Oberlaa“, unterstützt Bezirksparteiobmann und Nationalrat Nico Marchetti die Anliegen der Favoritner Bevölkerung.

