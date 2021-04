Refinitiv Lipper Awards: Berenberg ist bester Fondsmanager Deutschlands (FOTO)

Frankfurt (ots) -

Auszeichnung als bester Aktienfondsmanager Europas und bester Fondsmanager Deutschlands in der Kategorie kleine Unternehmen

Asset Management und Einzelfonds prämiert

Berenberg European Focus Fund erreicht 1 Milliarde Euro an verwaltetem Vermögen (AuM)

AuM im Aktienbereich steigen auf mehr als 5 Mrd. Euro

Neue Fonds und Teamaufstockung geplant

Die Fondsratingagentur Refinitiv Lipper hat Berenberg als besten Aktienfondsmanager Europas in der Kategorie "kleine Vermögensverwalter" ausgezeichnet. Zudem erhielt die Bank den Titel "bester Fondsmanager" insgesamt in Deutschland, ebenfalls in der Kategorie "kleine Vermögensverwalter". Auszeichnungen für das Fondsmanagement und für einzelne Fonds gab es sowohl europaweit als auch für Deutschland, Österreich, die Schweiz und Frankreich.

Die Refinitiv Lipper Fund Awards zählen seit mehr als drei Jahrzehnten zu den wichtigsten Auszeichnungen in der Finanzbranche. Die Ratingagentur zeichnet in mehr als 15 Ländern die besten Assetmanager und Fonds aus, wobei der Schwerpunkt auf langfristig starke Performance und überzeugendes Risiko-Management gelegt wird. Das Berenberg Wealth und Asset Management wurde insgesamt in der Kategorie kleine Assetmanager mit dem Titel bester Fondsmanager in Deutschland sowie in der gleichen Kategorie als bester Aktienfondsmanager in Europa, Deutschland, Österreich und der Schweiz ausgezeichnet.

Einzelauszeichnungen gab es für den vom Head of Investments Matthias Born gemanagten Berenberg Eurozone Focus Fund (ISIN: LU1637618403), die von Peter Kraus, Head of Small Cap Equity, geleiteten Berenberg European Micro Cap (ISIN: LU1637618742) und Berenberg European Small Cap (ISIN: LU1637619120), sowie für den Berenberg Aktien Mittelstand (ISIN: DE000A14XN59)* von Andreas Strobl, der bereits im vergangenen Jahr ausgezeichnet worden war.

Matthias Born, Co-Head Wealth and Asset Management, sagt: "Der Refinitiv Lipper Fund Award ist eine der wichtigsten und angesehensten Auszeichnungen in unserer Branche. Deshalb macht uns dieser Preis sehr stolz. Er ist ein Beleg für die Qualität unserer Investmentplattform und unseres Fondsmanagement-Teams. Die Saat, die wir mit der Neuausrichtung des Asset Management und auch der Auflage neuer Fonds in den letzten vier Jahren gelegt haben, ist damit auf beeindruckende Weise aufgegangen. Wir haben gezeigt, dass auch in einem schwierigen Marktumfeld unser Investmentansatz für Aktien der richtige Weg ist."

Berenberg steht für Einzeltitelauswahl in Verbindung mit einer klaren langfristigen Überzeugung. Im Kern dieses fokussierten Ansatzes steht Quality Growth, also Qualitätsunternehmen jeglicher Größe, die mit hohen Eigenkapitalrenditen und nachhaltigen Wachstumsraten über lange Zeiträume hinweg überzeugen - und das relativ unabhängig vom Wirtschaftswachstum. Die Berenberg-Europa-, Deutschland- und Nebenwerte-Strategien haben dabei über drei, bzw. fünf Jahre gezeigt, dass auch in schwierigen Märkten eine starke Outperformance und damit auch eine hohe Rendite für die Anleger möglich ist.

Die einzelnen Berenberg-Aktienfonds legten auf Jahressicht um jeweils mehr als 50 Prozent zu.** Die gute Performance spiegelt sich auch in den Nettozuflüssen wider. Seit 2018 hat das Berenberg Aktienfondsmanagement sein verwaltetes Vermögen auf nun deutlich über 5 Mrd. Euro mehr als verdoppelt. Der erst im Oktober 2017 aufgelegte Berenberg European Focus Fonds (ISIN: LU1637618585) wurde erst kürzlich zum ersten eine Milliarde Euro großen Aktienfonds von Berenberg. In den nächsten Monaten ist geplant, weitere neue Aktienfonds zu lancieren, die das bestehende Fondsangebot abrunden sollen. Es handelt sich dabei um ein neues Konzept im Micro Cap-Segment, eine marktneutrale Strategie sowie ein thematischer Ansatz. In diesem Zuge sollen auch die Teamressourcen aufgestockt werden.

Die Refinitiv Lipper-Awards sind die jüngsten in einer Reihe von Auszeichnungen, die das Berenberg Fondsmanagement in den letzten zwölf Monaten erhalten hat. Matthias Born sowie Bernd Deeken und Andreas Strobl wurden etwa vom Handelsblatt im Herbst 2020 als Deutschlands beste Fondsmanager ausgezeichnet, der Berenberg Aktien Global Plus (ISIN: DE000A0MWKG3) erhielt in diesem Jahr den Deutschen Fondspreis, bei den Euro Fund Awards. 2021 ging es für Berenberg insgesamt mehrfach unter die Top Drei, im Herbst 2020 gab es von der Fondsratingagentur Morningstar für die vier Berenberg-Europa-Aktienfonds drei Jahre nach Fondsauflage die Höchstnote fünf Sterne, von Scope die Höchstnote A. Das Berenberg Wealth Management hatte zudem kürzlich den Goldenen Bullen des Magazins Euro als Beste Vermögensverwaltung des Jahres 2021 erhalten.

* Bis Januar Berenberg 1590 Aktien Mittelstand

**Die Performance im Einzelnen finden Sie in den angehängten Aufstellungen

Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier

Rückfragen & Kontakt:

Frank Bremser

Pressereferent

Telefon +49 69 91 30 90-515

frank.bremser @ berenberg.de