3. Bezirk: Weißgerber Lände, Erdberger Lände – Punktuelle Sanierung beschädigter Betonfelder

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 16. April 2021, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau aufgrund von Zeitschäden mit der punktuellen Sanierung beschädigter Betonfelder in der Weißgerber Lände zwischen Krieglergasse und Rasumofskygasse sowie in der Erdberger Lände zwischen Kundmanngasse und Lechnerstraße im 3. Bezirk.

Verkehrsmaßnahmen

Die Arbeiten finden an drei Wochenenden in der Zeit von Freitag, 19 Uhr bis Montag, 5 Uhr bei Freihaltung von zwei Fahrstreifen statt.

Baubeginn: 16. April 2021

Geplantes Bauende: 30. Mai 2021 (an 3 Wochenenden)

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

