Austrian Leading Sights freuen sich auf die Zusammenarbeit mit Lisa Weddig, der neuen Geschäftsführerin der Österreich Werbung

Wien (OTS) - Die Österreich Werbung ist das Aushängeschild des österreichischen Tourismus in der ganzen Welt. Wir freuen uns, dass mit Lisa Weddig eine Top-Managerin mit internationaler Erfahrung für diese wichtige Position als Geschäftsführerin gefunden wurde. Wir wünschen ihr alles Gute für die großen Herausforderungen der kommenden Monate.

„Der Besuch der heimischen Sehenswürdigkeiten ist eines der wichtigsten Reisemotive für nationale und internationale Gäste. Österreichs führende Sehenswürdigkeiten sollen daher ein zentraler Bestandteil der Werbemaßnahmen und Kampagnen der Österreich Werbung in den Bemühungen für den raschen Neustart des Tourismus in Österreich sein. Die Mitglieder von Austrian Leading Sights stehen bereit, hier aktiv mitzugestalten!“, so Klaus Panholzer, Präsident der Austrian Leading Sights.

Großer Dank gilt der langjährigen ÖW-Chefin Petra Stolba, die den Verein Austrian Leading Sights und seine Mitglieder mit viel Freude und Enthusiasmus unterstützt hat. Wir wünschen ihr alles Gute für ihre zukünftigen Aufgaben.

