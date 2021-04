Erster Jahrgang Zahnmediziner*innen an einer privaten Universität in Österreich schließt ab

Mit dem Abschluss des ersten Master-Jahrgangs zum Dr. med. dent. trägt die Sigmund Freud PrivatUniversität zum Nachwuchs in der Zahnmedizin bei.

Wien (OTS) - Begonnen hat der Jahrgang 2015 mit 24 Student*innen im Bachelorstudium Humanmedizin mit der Vertiefungsrichtung Zahnmedizin an der damals neuen Fakultät für Medizin der Sigmund Freud PrivatUniversität. Nach sechs Semestern folgte 2018 das akkreditierte Masterstudium Zahnmedizin.

Derzeit sind die Studierenden im letzten Semester, in dem sie an der hauseigenen Zahnklinik der SFU ihre praktische Ausbildung beenden. Mit dem Studienabschluss erlangen sie neben der Berufsberechtigung als Zahnärztin*Zahnarzt auch den Status einer*s Strahlenschutzbeauftragten, da die Ausbildung an der Zahnklinik vom Gesundheitsministerium als Ausbildung nach dem Strahlenschutzgesetz anerkannt wird.

Neben der fachlichen Kompetenz vermittelt das Studium aber auch die rechtlichen und betriebswirtschaftlichen Grundlagen, die zur Führung einer Ordination notwendig sind, und eben die Befähigung, selbstständig Röntgengeräte zu betreiben.

Den Abschluss des ersten Jahrgangs nimmt der bisherige Studiengangsleiter des Masterstudiums Zahnmedizin, Univ.-Prof. Dr. Thomas Bernhart, zum Anlass, seine Aufgaben in neue Hände zu legen. Um eine reibungslose Übergabe zu gewährleisten, wird er schon mit 1. Mai seine Agenden übergeben.

