Der Countdown läuft: In 10 Tagen werden Immobilienträume wahr!

Erste Wohnmesse .digital“ mit exklusiven Angeboten für ein neues Zuhause

Vor allem in Zeiten der Pandemie ist es für uns wichtig ein innovatives wie besucherfreundliches Immobilien-Event zu generieren. Die Verknüpfung von analoger und digitaler Welt ermöglicht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein sicheres und entspanntes Messeerlebnis. Mit den neuesten Technologien können Besucherinnen und Besucher zeit- und ortsungebunden mit den Ausstellerinnen und Ausstellern kommunizieren und via Livestream Fragen stellen. All das führt zu einem einzigartigem Online-Erlebnis Sebastian Berloffa, Geschäftsführer Agentur enteco 1/2

Die Vorteile eines digitalen Messekonzepts sind die zeitgleich stattfindenden Angebote. Wartezeiten fallen weg, Pausen sind Einteilungssache und der Messebesucher sieht und hört sich die selbst gewählten Informationen bzw. Projekte ganz bequem in den eigenen vier Wänden an. Mit unserem Omnichannel-Marketing-Ansatz zählt Österreichs größte digitale Immobilienmesse bereits jetzt zu den Trendsettern in der Branche.“ Sebastian Berloffa, Geschäftsführer Agentur enteco 2/2

Wien (OTS) - Die erste eigene Wohnung, das passende Haus für die Familienerweiterung oder generell die richtige Immobilie zu finden, ist gar nicht so einfach. Wo soll ich mich erkundigen und wie kann ich das überhaupt finanzieren? Die „Erste Wohnmesse .digital“ am Sonntag, den 25. April 2021, bietet ein umfangreiches, digitales und exklusives Angebot rund um die Themen Wohnen, Finanzierung und Bauen: bei freiem Eintritt und örtlich ungebunden. Die Besucherinnen und Besucher erwartet von 10.00 – 18.00 Uhr neben digitalen Messeständen und Online-Vorträgen auch persönliche Video- und Text-Chat-Beratung sowie Q&A-Runden von und mit 20 namhaften Immobilien-Dienstleistern, Immobilienmaklern und Bauträgern wie s-Real, WINEGG Immobilien, APROM Real Estate Group, ARWAG, BUWOG Group, EHL Wohnen, Mischek Bauträger, GLORIT Bausysteme DWK- Die Wohnkompanie, ÖRAG Immobilien oder STRABAG Real Estate.

„Vor allem in Zeiten der Pandemie ist es für uns wichtig ein innovatives wie besucherfreundliches Immobilien-Event zu generieren. Die Verknüpfung von analoger und digitaler Welt ermöglicht allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein sicheres und entspanntes Messeerlebnis. Mit den neuesten Technologien können Besucherinnen und Besucher zeit- und ortsungebunden mit den Ausstellerinnen und Ausstellern kommunizieren und via Livestream Fragen stellen. All das führt zu einem einzigartigem Online-Erlebnis,“ erklärt Sebastian Berloffa, Geschäftsführer enteco Concept GmbH und Veranstalter von Österreichs größter digitaler Immobilienmesse.

Ein garantiert sicheres Erlebnis am digitalen Messegelände

m Fokus der „Erste Wohnmesse .digital“ stehen neben umweltbewussten Wohnkonzepten, individuellen Lösungen und technischen Innovationen die Trendthemen Green Living und Smart Home. Ein spannender Mix aus informativen Vorträgen und persönlichen Beratungsgesprächen verschafft den Besucherinnen und Besuchern einen besseren Einblick in die Immobilienbranche. Q&A-Sessions mit Expertinnen und Experten klären ausstehende Fragen zu Finanzierung, Kaufvertrag und Vorsorgewohnungen.

Mit nur einem Mausklick zur Anmeldung. Danach erfolgt die Freischaltung per Link. Die Teilnahme ist von überall aus – ob mit PC oder mobil – kostenlos möglich. Wer am Tag des Events keine Zeit hat die „Erste Wohnmesse .digital“ zu besuchen, kann sich im Nachhinein auf der Website die Talks, Q &A-Sessions und Projekte ansehen. Tickets und Anmeldung unter www.erstewohnmesse.at

Durch die Digitalisierung der Veranstaltungs- und Immobilienbranche entstehen für Geschäftsführer Sebastian Berloffa viele Benefits: „Die Vorteile eines digitalen Messekonzepts sind die zeitgleich stattfindenden Angebote. Wartezeiten fallen weg, Pausen sind Einteilungssache und der Messebesucher sieht und hört sich die selbst gewählten Informationen bzw. Projekte ganz bequem in den eigenen vier Wänden an. Mit unserem Omnichannel-Marketing-Ansatz zählt Österreichs größte digitale Immobilienmesse bereits jetzt zu den Trendsettern in der Branche.“

Erste Wohnmesse .digital

Datum: 25.04.2021, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Online, Österreich

Url: http://Erste Wohnmesse .digital

Erste Wohnmesse 2021

Datum: 14.11.2021, 10:00 - 18:00 Uhr

Ort: Erste Campus

Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich

Url: https://www.erstewohnmesse.at/

Rückfragen & Kontakt:

DS Agentur

für Kommunikationsstrategie, Markenaufbau & Sichtbarkeit

Doris Spiegl, Bakk. phil.: +43/676/540 15 94 oder ds @ dorisspiegl.at

Mag. Elisabeth Spitz: +43/676/634 99 78 oder es @ dorisspiegl.at