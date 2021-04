„Zungenabsteller“ bei „Was gibt es Neues?“ am 16. April in ORF 1

Mit „Verstehen Sie Spaß?“-Moderator Guido Cantz sowie Vitásek, Marold, Schreiner und Gernot

Wien (OTS) - Am Vorabend seiner Samstag-Abend-Show „Verstehen Sie Spaß?“ – zu sehen am 17. April um 20.15 Uhr live in ORF 1 mit u. a. Victoria Swarovski, Sarah Lombardi und Jürgen Vogel – nimmt Guido Cantz in einer neuen Ausgabe von „Was gibt es Neues?“ am Freitag, dem 16. April 2021, um 22.25 Uhr in ORF 1 Platz inmitten der illustren Raterunde. Neben Andreas Vitásek, Eva Maria Marold, Clemens Maria Schreiner und Viktor Gernot hält er sich prächtig mit pointierten Deutungsmöglichkeiten bei Begriffen wie dem „Zungenabsteller“. Ob das etwas mit dem Sendungsthema, dem 100. Geburtstag von Peter Ustinov, zu tun hat? Moderatorin und Kabarettistin Miriam Hie möchte schließlich wissen, was man unter einem „Chinasprung“ versteht.

