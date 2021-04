Einladung zur Online-Pressekonferenz - Junge Östereicher:innen 2021: Perspektiven einer Generation

Wien / Kempten (ots) - Der Jugendforscher Simon Schnetzer diskutiert mit dem Unternehmensberater Heinz Herczeg die Ergebnisse der Studie Junge Österreicher:innen 2021

Gesundheit ist alles, heißt es immer. Doch stimmt das überhaupt für junge Menschen, die in Österreich aufwachsen und von der Pandemie in ihrer persönlichen Findungs- und beruflichen Orientierungsphase getroffen wurden?

Wie ist es wirklich um die Zufriedenheit der Generation Z und Y bestellt? Wie spiegelt sich die Corona-Krise in ihren Wertevorstellungen und Erwartungen an Arbeitgeber wider? Wie nachhaltig verhalten sich die jungen Österreicher:innen im Angesicht der Klimakrise? Und was erwarten die Jungen von österreichischen Politiker:innen?

Die „Studie Junge Östereicher:innen 2021“ liefert neue Erkenntnisse über die Lage und Bedürfnisse der Generation Z und Y in Freizeit sowie Beruf.

Datum: Donnerstag, 22. April 2021, 13 – 14 Uhr

Es sprechen: Simon Schnetzer, Autor der Studie Junge Östereicher:innen 2021 und Heinz Herczeg, Unternehmensberater / lifeCREATOR

Simon Schnetzer, Jahrgang 1979, zählt zu den führenden Jugendforschern in Europa und ist Experte für die junge Generation. Seit dem Jahr 2010 erforscht er in Deutschland, Österreich und der Schweiz den Einfluss von Digitalisierung auf die Lebens- und Arbeitswelten von morgen, um mit Arbeitgebern, Brands oder Kommunen Generationenmiteinander und Zukunft zu gestalten.

Heinz Herczeg, MBA, agiert als Unternehmensberater im Personalbereich und Brückenbauer zwischen Unternehmen und Jugendlichen. Seit 2018 ist er zudem FH-Lektor. Seit 2013 gestaltet der Vater von drei Kindern an Mittelschulen Aktionen zur Lebens- und Berufsorientierung mit seinem wissenschaftlich evaluierten lifeCHAMPION Programm.

