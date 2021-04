Der Datenpool bringt die Online-Bearbeitung mit Co-Editing

Wien/Wels/Salzburg (OTS) - Das Common Data Environment „Datenpool“ setzt einen weiteren Meilenstein in der standortübergreifenden Zusammenarbeit: Dokumente können ab sofort rasch und unkompliziert direkt auf der Plattform online bearbeitet werden – egal wie groß oder komplex das Bauprojekt ist.

Mit den neuen Funktionen des Datenpools ist es nun möglich, Office-Dokumente wie Word, Excel oder PowerPoint direkt online auf der Plattform zu bearbeiten. Die Besonderheit dabei ist, dass die Bearbeitung eines Office-Dokuments von mehreren Personen gleichzeitig erfolgen kann und alle Daten sowie Prozesse trotzdem fehler- und lückenlos gespeichert werden. Möglich wird das Co-Editing durch eine ausgeklügelte Software-Anwendung, die alle Änderungen der Bearbeiter dokumentiert und das Ergebnis wieder in einem Dokument zusammenführt. Damit wird erstmals eine echte simultane Bearbeitung von Dokumenten in einem Common Data Environment möglich.

Neben dem Co-Editing stellt das System eine Chat-Funktion zur Verfügung, über die während der Bearbeitung der Office-Dokumente eine schnelle Abstimmung zwischen den Bearbeitern erfolgen kann. Der Datenpool speichert die Änderungen im Dokument während einer Session und stellt sie für mehrere Stunden zur Verfügung, um zu verhindern, dass der Inhalt bearbeiteter Dokumente durch Unachtsamkeit oder durch den Abbruch der Verbindung zum Server verloren geht.

Bearbeiter und Speichervorgänge werden durchgängig dokumentiert und im Bearbeitungsprotokoll festgehalten. Damit entsteht eine Chronologie des Projektablaufs, anhand der auch im Nachhinein festgestellt werden kann, ob notwendige Informationen rechtzeitig geliefert wurden. Das gibt den Anwendern Sicherheit im Projekt und liefert auch nach Projektabschluss eine objektive Grundlage zur Klärung von Sachverhalten im Falle von Rechtsstreitigkeiten oder Nachforderungen.

Der Datenpool zählt zu den führenden Plattformen in Bezug auf Arbeitsgeschwindigkeit und intuitive Bedienung: Das spart Zeit und Geld. Während der Implementierung der Plattform werden die Kunden von unserem Experten begleitet, der die Prozesse in digitale Abläufe gießt und die Funktionen des Datenpools auf die individuellen Bedürfnisse anpasst. Damit profitieren die Kunden von unserer langjährigen Projektmanagement-Erfahrung in der Abwicklung von Bauprojekten und können sich neueste Trends aus der Branche zu Nutze machen.

Die Vorteile des Datenpools auf einen Blick:

Intuitive Benutzerführung und übersichtlicher Aufbau - Einfach. Sicher. Effizient.

Modularer Aufbau für maximale Flexibilität.

Strukturiertes Arbeiten durch innovative Ablage und Beschlagwortung.

Maximale (Rechts-)Sicherheit durch lückenlose Dokumentation der Bearbeitungsvorgänge.

Intelligente Suchfunktionen.

Echte Mehrsprachigkeit mit individueller Spracheinstellung.

Mobiler Zugriff über Tablets und Smartphones.

Zu 100% ein österreichisches Produkt – inklusive Datenspeicherung in Österreich.

Der Datenpool wurde bereits bei zahlreichen namhaften Projekten wie dem Marina Tower in Wien, der Tabakfabrik Linz, der voestalpine Stahlwelt oder dem Justizzentrum Josefstadt eingesetzt. Erst vor kurzem konnte auch der Auftrag für die LASK-Arena in Linz gewonnen werden, bei dem der Datenpool nun als Kommunikationsplattform für das gesamte Projektteam dient.

