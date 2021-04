Winzig/Thaler: 33,7 Milliarden Euro für Infrastrukturausbau

"Connecting Europe Facility": Europaparlament beschließt wichtigstes EU-Förderprogramm für Verkehr, Energie und Telekom

Brüssel (OTS) - "Das ist ein Wegweiser für eine erfolgreiche Zukunft: Das wichtigste EU-Programm für die Förderung des Ausbaus der Infrastruktur für Verkehr, Energie und Telekom über 33,7 Milliarden Euro ist so gut wie auf Schiene. Mit der sogenannten 'Connecting Europe Facility' (CEF) helfen wir unter anderem mit, den Brenner-Basis-Tunnel und die Energiewende in Europa voranzutreiben", sagen die ÖVP-Europaabgeordneten Angelika Winzig und Barbara Thaler zur heutigen Verabschiedung der CEF in den Ausschüssen für Verkehr und Industrie.

"Dieser Beschluss ist ganz zentral für unser Anliegen, nachhaltige Zukunftsinvestitionen für unsere Verkehrsnetze in Europa zu fördern. Sie sind das Nervensystem unserer Wirtschaft und für die Rückkehr zu Wachstum und zu einem funktionierenden Arbeitsmarkt unerlässlich. Besonders der Ausbau und die Modernisierung der Eisenbahn für einen nachhaltigeren und wettbewerbsfähigeren Verkehr in Europa sind zentrale Ziele der CEF. Allem voran liegt mir hier natürlich der Brenner-Basistunnel am Herzen", sagt Thaler, Verkehrssprecherin der ÖVP und stellvertretende Verkehrssprecherin der Europäischen Volkspartei im Europaparlament.

"Das ist ein wichtiger Fortschritt für die Anstoßfinanzierung des dringend notwendigen Ausbaus der Energienetze in Europa. Gerade der Ausbau der Erneuerbaren Energiequellen kann am Ende nur sinnvoll sein, wenn wir den grünen Strom auch zuverlässig zum Verbraucher bringen können. Zudem müssen wir der Digitalisierung Rechnung tragen und brauchen Breitbandinternet bis ins letzte Bergtal. Investitionen in unsere Energieinfrastruktur und die Digitalisierung fördern die Vernetzung der Mitgliedsstaaten untereinander und bringen zahlreiche Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger. Damit erhöhen wir nicht nur die Energiesicherheit der Europäischen Union, sondern stärken gleichzeitig unsere Wettbewerbsfähigkeit und schaffen wichtige Arbeitsplätze", sagt Angelika Winzig, Delegationsleiterin und Vertreterin der ÖVP im Industrieausschuss des Europaparlaments. (Schluss)

