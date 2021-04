Frühlingsausgabe des NÖ Familienmagazins „Familienzeit“ mit vielen Vorteilen im Gepäck

LR Teschl-Hofmeister: Neuer Katalog mit allen Partnerbetrieben des NÖ Familienpasses

St. Pölten (OTS/NLK) - Die Frühlingsausgabe der „Familienzeit - Das NÖ Familienmagazin für alle Generationen“ wird in diesen Tagen an über 100.000 Haushalte, die einen NÖ Familienpass besitzen, zugestellt. Die Inhalte des kostenlosen Magazins widmen sich diesmal dem Thema „Familiengründung“. Zusätzlich erhalten die Inhaber eines NÖ Familienpasses zwei weitere Publikationen mitgeliefert – den alljährlich erscheinenden Katalog, der eine Übersicht über die NÖ Familienpass-Partnerbetriebe bietet, und den Familienkulturführer „Kultur4Kids“. „Zeit gemeinsam mit der Familie und den Angehörigen zu verbringen ist unglaublich wertvoll, das wird uns besonders in Zeiten wie diesen bewusst. Die Beilagen der aktuellen Ausgabe der Familienzeit enthalten attraktive Angebote, die dieses Vorhaben unterstützen sollen. Wir möchten damit möglichst positiv in die Zukunft blicken und die Familien mit Anregungen und Ideen für mögliche Unternehmungen im Sommer versorgen“, erklärt Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Der NÖ Familienpass ist eine Vorteilskarte für alle, die gerne Zeit mit Kindern verbringen. Bis zu 50 Prozent Ermäßigung bei Ausflügen, Unternehmungen als auch Einkäufen können bei rund 550 Partnerbetrieben in Anspruch genommen werden. Mit dem neuen Katalog im Gepäck hat man stets eine Übersicht der zur Verfügung stehenden Vorteile mit dabei. „Mit dem kostenlosen NÖ Familienpass stellen wir ein breit gefächertes und leistbares Angebot zur Verfügung und möchten die Lebensqualität für Familien im Bundesland nachhaltig steigern“, so die Landesrätin.

Die „Familienzeit“ erscheint fünfmal jährlich und ist auch online unter www.noe-familienland.at nachzulesen. Weitere Informationen und eine digitale Übersicht aller Partnerbetriebe des NÖ Familienpasses sind unter noe.familienpass.at/vorteile zu finden. Über die Online-Suche sind weitere Filtermöglichkeiten nicht nur nach Bezirk, Bundesland und Branche, sondern auch nach familienfreundlichen Extras, wie „Spielzimmer“ und „Barrierefreiheit“, möglich.

Nähere Informationen: Alexandra Neureiter, 02742/9005-13490, alexandra.neureiter @ noel.gv.at.

