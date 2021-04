Hochkarätiges „Betongold“ – Gebündelte Frauenpower der Wiener Privatbank und WPB Immobilienmakler

Frauen-Power mal zwei in der Geschäftsführung der Wiener Privatbank Immobilienmakler GmbH

Wien (OTS) - Frauen-Power2 in der Geschäftsführung der Wiener Privatbank Immobilienmakler GmbH. Neben der bewährten Geschäftsführerin Elisabeth Rist, stößt nun auch Marija Marjanovic aus der Wiener Privatbank SE dazu. Als Head of Real Estate der Bank bringt sie, in dieser zusätzlichen Funktion bei der Makler-Tochter, ihre Expertise im Bereich Vorsorgewohnungen ein. Das Unternehmen wurde erst kürzlich und zum wiederholten Mal mit dem Qualitätsmakler-Siegel von Findmyhome.at ausgezeichnet und gilt in der Branche als innovatives und vertriebsstarkes Unternehmen. Das Produktportfolio wird nun um Vorsorgewohnungen im Neubau und dem Wiener Stilaltbau erweitert.

„Sorglos-Paket“ für Investoren - Geschäftsführerin Elisabeth Rist: „Bei uns endet bekanntermaßen der Service nicht beim Überreichen der Honorarnote. Unser „Sorglos-Paket“ für Investoren beinhaltet eine vielschichtige Nachbegleitung: So bieten wir den neuen Eigentümern sowohl mit unserem konzerninternen Asset Management als auch unserer Hausverwaltung komplexe Serviceleistungen – auf Wunsch das ganze Immobilienleben lang.“

„Sorglos-Paket“ für Bauträger – Die neue Geschäftsführerin Marija Marjanovic ergänzt: „Bauträger schätzen unseren „One-Stop-Shop“ Service. Was das bedeutet: Beginnend mit der Finanzierung des Projektes durch die Wiener Privatbank SE, über das Asset Management durch das Schwesterunternehmen Vienna Estate AG bis hin zum Vertrieb durch Makler und Bank sind wir ein interdisziplinärer Projektpartner. Als „cherry on the cake“ bzw. als zusätzliches Sicherheitsnetz ist eine Abnahmegarantie seitens der Bank möglich.“

Wiener Privatbank Immobilienmakler GmbH

Die Wiener Privatbank Immobilienmakler GmbH wurde im Februar 2015, als Tochter der Wiener Privatbank und der Vienna Estate AG, gegründet. Spezialisiert auf hochwertige Immobilien in den Bereichen Wohnbau, Büros, Geschäftslokale, Vorsorgeimmobilien und Zinshäuser wissen die Immobilienprofis, dass Wohnen mehr als nur ein Dach über dem Kopf bedeutet. Das dynamische Team vermittelt mit 360° Know-How und charmanter Hands-on-Mentalität Immobilien ganz nach individuellem Bedürfnis des Kunden.

WIENER PRIVATBANK SE

Die Wiener Privatbank ist eine auf Sachwerte-Investments spezialisierte Privatbank mit Sitz in Wien. Das Unternehmen bietet privaten und institutionellen Kunden höchste Kapitalmarkt- und Immobilienkompetenz unter einem Dach. Die Angebots- und Dienstleistungspalette für private und institutionelle Kunden umfasst die Kerngeschäftsfelder Private Banking, Asset Management (Matejka & Partner), Capital Markets, Brokerage, Research, Immobilienprodukte sowie Immobiliendienstleistungen und -projekte. In diesen Geschäftsfeldern bietet die Wiener Privatbank ihren Kunden individuelle Beratung und maßgeschneiderte Lösungen an.

