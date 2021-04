Ubitus ist der Partner von Vodafone Italien bei der Einführung von GameNow(R), dem Cloud-Gaming-Service

Tokio (ots/PRNewswire) - Ubitus K.K. (im Folgenden Ubitus), ein weltweit führender Cloud-Gaming-Anbieter, ist der Partner von Vodafone Italien bei der Einführung von GameNow® am 14. April. Dank GameNow® können die Mobilfunkteilnehmer von Vodafone Italien jetzt ganz einfach eine große Auswahl an hochwertigen Spielen genießen.

Einmal registriert, können Vodafone GameNow®-Abonnenten diese Spiele auf ihren bevorzugten Geräten, einschließlich Android-Telefonen, iOS-Telefonen und PC, überall im Vodafone-Mobilfunknetz spielen. Die Spieler können das Gerät wählen, das für sie je nach Umgebung am geeignetsten und bequemsten ist, sei es ein Mobiltelefon unterwegs oder ein PC auf dem Schreibtisch, der mit dem Vodafone-Mobilfunknetz verbunden ist. Außerdem müssen die Spieler ihre Geräte nicht aufrüsten, um in den Genuss der angebotenen AAA-Titel zu kommen. Mit mehr als 90 Spieletiteln und neuen Titeln, die regelmäßig hinzukommen, beträgt die Abonnementgebühr 9,99 Euro pro Monat, nach einer einmonatigen kostenlosen Testphase. Ubitus ist sich der Bedeutung der Lokalisierung bewusst und arbeitet eng mit Vodafone zusammen, um Spieletitel auszuwählen, die bei den lokalen Spielern Anklang finden, einschließlich Spiele in italienischer Sprache und Spiele von italienischen Entwicklern.

"Wir glauben, dass Cloud-Games der Trend der Zukunft sind; und es gibt keinen besseren Ort, um unseren Cloud-Games-Service zu starten, als in Italien, das in vielen Branchen oft als Vorreiter gilt. Wir sind zuversichtlich, dass Vodafone Italien weiterhin ein Trendsetter im Bereich der Cloud-Spiele sein wird", kommentiert Wesley Kuo, CEO von Ubitus.

Informationen zu Ubitus

Ubitus betreibt die weltweit beste GPU-Virtualisierungstechnologie und Cloud-Streaming-Plattform. Das Unternehmen engagiert sich, mit seiner fortschrittlichen Technologie eine überlegene Benutzererfahrung zu liefern. Benutzer benötigen nur ein Breitbandnetzwerk, um ein AAA-Spielerlebnis über verschiedene Geräte wie Smartphones, Tablets, Spielkonsolen, Smart TVs und PCs zu genießen.

Mit seinem umfassenden GDK (Game Development Kit), einer Lösung zur Entwicklung von Spielen, unterstützt Ubitus Spieleunternehmen in Japan und im Ausland, die eine schnell einführbare Lösung im Bereich Cloud-Gaming suchen. Ubitus arbeitet mit Telekommunikations- und Online-Dienstanbietern und Spieleherstellern auf der ganzen Welt zusammen.

