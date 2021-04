Betriebliche Online-Lernplattformen vom Weiterbildungs-Spezialisten

Schon seit 1998 widmet sich das österreichweit tätige Unternehmen die Berater® dem Thema Weiterbildung in all seinen Facetten und Ausprägungen

Als Weiterbildungsunternehmen verfügen wir über das didaktische Know-how, um Lerninhalte mediengerecht und effektiv aufzubereiten und zu strukturieren. Mag. Martin Röhsner, Geschäftsführer die Berater®

Wien (OTS) - Vom reinen Präsenzunterricht über Blended Learning bis hin zu reinem Online-Lernen bietet die Berater® sowohl die technische wie auch die inhaltlich ditaktische Umsetzung aus einer Hand an.



Für die Schulung von MitarbeiterInnen gestaltet die Berater® individuelle und sehr übersichtliche Online-Plattformen auf Open Source Basis. Flexibel, effektiv und nach den modernsten E-Learning Standards aufgebaut.



Die Lernmedien werden in zielgruppen­gerechter Ansprache, in adäquaten Multimedia­formaten und in der CI des jeweiligen Unternehmens ausgearbeitet. Auch interaktiver Content wird nativ in den Plattformen eingerichtet um Videos, Präsentation und gamifizierte Inhalte attraktiver zu gestalten.



Aktuell befinden sich 25 Plattformen mit 9.500 User-Accounts und 450 Kursen im Weiterbildungseinsatz.

Betriebliches Informations- und Wissensmanagement

Neben den Weiterbildungsinhalten sind auch Themen wie Onboarding, Dienstanweisungen, Compliance Regeln, die Einhaltung des Datenschutzes, Verhalten bei Feueralarm etc. – wichtige und auf diesen Plattformen übersichtlich administrierbare Inhalte für die interne Kommunikation auch kleinerer und mittlerer Unternehmen.



Beratung beginnt bei einem unverbindlichen Erstgespräch. Aktuelle unternehmensinterne, digitale Kommunikationsstrukturen werden dabei betrachtet und optimierte, auf Kundenwunsch zugeschnittene Einrichtungsmöglichkeiten der Plattform besprochen.

