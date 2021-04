"Heurigenschmankerl to go" - Ab Hof Verkauf in der Krise

TV-Magazin LAND UND LEUTE am Samstag, 24. April 2021 um 16.30 Uhr in ORF 2

St. Pölten (OTS) - Der Direktverkauf hatte für viele österreichische Winzer wohl noch nie so einen hohen Stellenwert wie jetzt. Während die Gastronomie im letzten Jahr coronabedingt immer wieder schließen musste, hat der Ab Hof Verkauf der eigenen Weine an Bedeutung gewonnen. Wir zeigen am Beispiel von drei Weinviertler Topwinzern unterschiedliche Strategien - von "Heurigenschmankerl to go", über Onlineverkauf bis hin zur eigenen Greißlerei am Weingut. Ein Bericht aus Grub an der March, Martinsdorf und Hohenruppersdorf in Niederösterreich, der demonstriert, welch große Bedeutung kreative Ideen und Kundenkontakt im Weinverkauf haben.

Weitere Themen von „Land und Leute“ am 24. April:

*Düngen mit Depot.

Der Maschinenring Niederösterreich setzt in einem Pilotprojekt auf Cultan-Düngung. Mit dieser innovativen Technik wird nur einmal und direkt in der Erde ein Nährstoff-Depot angelegt. Die Pflanzen werden sofort und langfristig versorgt und die Umwelt wird geschont. *Spezielles Kalbfleisch.

Eine Innovation aus Kärnten ist Kalb Rosé. Durch zusätzliche Fütterung mit Heu und Getreide wird das Kalbfleisch leicht rosa. Es ist interessant für die Gastronomie und für Milchbauern als wirtschaftliches Standbein.

*Regional ist Trumpf.

Heimische Lebensmittel liegen im Trend. In der Landwirtschaft und Gastronomie setzen daher viele auch auf das Gütesiegel AMA Genussregionsbetrieb. Eine Reportage aus Vorarlberg.

*Südsteirisches Brauchtum.

Wie man Klapotetze fertigt, zeigt uns Erich Silberschneider in Eichberg-Trautenburg in der Südsteiermark. Diese Holzwindräder wurden ursprünglich als Vogelscheuchen eingesetzt und sind heute ein Wahrzeichen der Weinstraße.

Redaktion: Mag. Sabine Daxberger-Edenhofer

