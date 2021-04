Amazon Prime Video präsentiert exklusive Sport-Dokumentationen über Superstars Serena Williams und Paul Pogba (FOTO)

München (ots) - Amazon schließt umfassende Verträge mit zwei Ikonen des Sports und zeigt ab 2022 neue Amazon Original-Doku-Serien zu Tennis-Idol Serena Williams und Fußball-Star Paul Pogba

Serena Williams und Paul Pogba, zwei der größten Sport-Ikonen ihrer Zeit, erhalten jeweils eine eigene Amazon Original-Doku-Serie bei Prime Video. Die für 2022 geplanten Dokumentationen zeigen exklusive Einblicke in das Leben der Tennislegende und des Fußballweltmeisters und ergänzen das vielfältige Angebot von Sportdokumentationen, die Prime-Mitglieder exklusiv bei Amazon Prime Video sehen können.

"Ich bin sehr aufgeregt, mit Amazon Studios zusammenzuarbeiten - sie entwickeln einige der beeindruckendsten und wichtigsten Inhalte für ein globales Publikum", so Serena Williams zur Zusammenarbeit mit Prime Video. Die bisher unbetitelte Dokumentation ist die erste von mehreren Kooperationen zwischen Amazon und der Tennis-Legende und entsteht in direkter Zusammenarbeit. Die Dokumentation begleitet Williams sowohl in ihrem professionellen Umfeld, zeigt aber auch noch nie gesehene private Einblicke in das Leben der mehrfachen Grandslam- und Olympiasiegerin.

Die Dokumentation rund um den Weltfußballer Paul Pogba, The Pogmentary, bietet einen noch nie dagewesenen Zugang zu seinem faszinierenden Leben. Sie zeigt exklusive Einblicke in das Leben des weltbekannten Fußballers, seine Interessen, seine Herkunft und eine Seite von ihm, die Fans so noch nie gesehen haben. Paul Pogba ist nicht nur eines der größten Talente seiner Zeit, sondern auch abseits vom Fußballplatz eine Ikone und ein Vorbild für eine ganze Generation. Prime-Mitglieder entdecken die Welt des Ausnahmetalents anhand von bisher unveröffentlichtem Filmmaterial aus seiner Kindheit und Gesprächen mit seiner Familie, seinen Freunden und Teamkollegen. Seine Fans erfahren außerdem mehr über sein Leben, seine Interessen und seine Leistungen und sehen, was die Schlüsselmomente auf seinem Weg zu einem der einflussreichsten Fußballspieler der Welt waren.

"Paul Pogba ist eines der herausragenden Talente seiner Zeit, daher freuen wir uns sehr über die Zusammenarbeit mit ihm im Rahmen eines Gesamtvertrags und seiner Serie "The Pogmentary", so Georgia Brown, Leiterin Europäische Originals bei Amazon Studios. "Wir alle kennen Paul für das, was er auf dem Fußballplatz leisten kann, aber sein Einfluss reicht viel weiter und er ist ohne Zweifel eine Ikone für eine ganze Generation. Durch den beispiellosen Zugang, der uns gewährt wurde, wird Prime Video den Mann hinter dem Ruhm zeigen, in sein Leben abseits des Platzes eintauchen und ihn seine Geschichte in seinen eigenen Worten erzählen lassen."

Die bisher unbetitelte Serena Williams Original-Doku-Serie sowie The Pogmentary ergänzen Prime Videos Angebot aus exklusiv verfügbaren Sport-Dokumentationen wie All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Take Us Home: Leeds United, Six Dreams, Alonso, Steven Gerrard's Make Us Dream, El Corazón de Sergio Ramos, dem Amazon Original Film SCHW31NS7EIGER Memories - Von Anfang bis Legende. Im Herbst startet außerdem die mit Spannung erwartete, exklusive Dokumentation hinter den Kulissen des FC Bayern München, die einen Vorgeschmack auf viele weitere spannende Sport-Inhalte auf Prime Video bieten wird.

Prime-Mitglieder in Deutschland sehen alle Amazon Original-Doku-Serien über die Prime Video App, verfügbar u.a. auf zahlreichen Smart TVs, darunter Modelle von Samsung und LG sowie mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Magenta TV, PlayStation, Sky Q und Sky Digital und online. Eine Übersicht über die kompatiblen Geräte für die Prime Video App gibt es im Amazon-Factsheet. Kunden, die Prime noch nicht kennen, können den Service unter Amazon.de/prime 30 Tage lang gratis nutzen.

Amazon Prime Video

Amazon Prime Video bietet Kunden eine umfangreiche Auswahl an digitalen Videos, die auf praktisch jedem Gerät angesehen werden können.

In Prime enthalten: Prime-Mitglieder genießen unbegrenztes Streaming tausender Filme und Serienepisoden, darunter preisgekrönte Amazon Original Serien wie dieEmmy-Gewinner The Marvelous Mrs. Maisel und Fleabag, The Boys, Carnival Row, Der Beischläfer, Deutschland89, Bibi & Tina - Die Serie, Binge Reloaded, Tom Clancy's Jack Ryan und Bosch, der für den Oscar nominierte Film The Big Sick sowie weitere Amazon Original Filme wie Borat Anschluss Moviefilm, SCHWE31NS7EIGER: Memories - Von Anfang bis Legende, Uncle Frank, The Report, Chemical Hearts oder Blow the Man Down und lizenzierte Inhalte. Prime Video ist in mehr als 240 Ländern und Territorien rund um den Globus verfügbar (das Angebot kann je nach Region variieren).

und Fleabag, The Boys, Carnival Row, Der Beischläfer, Deutschland89, Bibi & Tina - Die Serie, Binge Reloaded, Tom Clancy's Jack Ryan und Bosch, der für den Oscar nominierte Film sowie weitere Amazon Original Filme wie SCHWE31NS7EIGER: Memories - Von Anfang bis Legende, Uncle Frank, The Report, Chemical Hearts oder und lizenzierte Inhalte. Prime Video ist in mehr als 240 Ländern und Territorien rund um den Globus verfügbar (das Angebot kann je nach Region variieren). Noch mehr sehen mit Prime Video Channels: Prime-Mitglieder können aus über 50 Channels ihre Favoriten auswählen und individuell buchen, darunter STARZPLAY, ARD Plus, ZDF Select, Discovery Channel, Sony Channel, AXN, GEO Television und Filmtastic - ohne zusätzliche App, unabhängig von Bundles und jederzeit kündbar. Eine Übersicht der Channels gibt es unter amazon.de/channels.

Kaufen oder Leihen: Zehntausende Titel sind für alle Amazon Kunden digital zum Leihen oder Kaufen verfügbar, darunter Film-Neuerscheinungen und aktuelle TV-Serien.

Schneller Zugriff: Kunden schauen jederzeit, was sie wollen, wann sie wollen und wo sie wollen. Mit der Prime Video App auf Smart-TVs, mobilen Geräten, Amazon Fire TV, Fire TV Stick, Fire Tablets, Apple TV, Chromecast, Spielekonsolen oder Online. Eine Liste aller kompatiblen Geräte findet man unter amazon.de/av-factsheet.

Unglaubliches Seherlebnis: Prime Video bietet das beste Seherlebnis mit ausgewählten Inhalten in 4K Ultra HD und High Dynamic Range (HDR). Kunden blicken mit exklusivem X-Ray-Access von IMDb hinter die Kulissen ihrer Lieblingsfilme und - serien und genießen diese dank der Downloadfunktion auch unterwegs offline.

