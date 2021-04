Wiens Landtagspräsident Ernst Woller zum Tod Walter Priors

Bestürzt vom Ableben des ehemaligen burgenländischen Landtagspräsidenten Walter Prior zeigt sich auch Wiens Erster Landtagspräsident Ernst Woller.

Wien (OTS/RK) - „Ich kannte Walter Prior sehr gut, vor allem aus unserer gemeinsamen Zeit im Ausschuss der Regionen der EU in Brüssel, wo er in besonderem Maße um grenzüberschreitende Lösungen bemüht war. Walter Prior war ein großer Politiker und Sozialdemokrat, der sich in allen Belangen und Bereichen, vor allem auch als Landtagspräsident, für das Wohl der BurgenländerInnen und auch der Volksgruppen eingesetzt hat.

Seiner Familie gilt mein tief empfundenes Beileid“, so Woller.



Rückfragen & Kontakt:

Büro des Ersten Präsidenten des Wiener Landtages

Mag. Renate Schierhuber

Mediensprecherin

+43 1 4000 81134

renate.schierhuber @ wien.gv.at

www.wien.gv.at