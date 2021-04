Intelligente Cloud-Netzwerklösung von Huawei beschleunigt die digitale Transformation in verschiedenen Branchen

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Auf dem 18. Huawei Global Analyst Summit, der vom 12. bis 14. April in Shenzhen stattfand, kündigte Huawei die neuesten Innovationen und Entwicklungen seiner intelligenten Cloud-Netzlösung an.

Bei dieser jährlichen Veranstaltung hielt Steven Zhao, Vice President der Produktlinie Datenkommunikation von Huawei, eine Keynote mit dem Titel "Go Digital Faster with the Intelligent Cloud-Network". In seiner Rede erläuterte Herr Zhao, wie die Intelligent Cloud-Network Lösung die digitale Transformation branchenübergreifend in vier Hauptszenarien beschleunigt: Cloud-Campus-Netzwerk, Cloud-WAN, hyperkonvergentes Rechenzentrumsnetzwerk und Cybersicherheit.

Die Cloud-Migration ist der wichtigste Weg zur digitalen Transformation. Laut IDC-Statistiken werden 80 % der Unternehmen ihre Cloudifizierung bis Ende 2021 beschleunigen, und der Multi-Cloud-Zugang - einschließlich öffentlicher, privater und hybrider Clouds - wird eine wichtige Wahl für Unternehmen sein, die in die Cloud migrieren möchten.

Heutige Unternehmen neigen möglicherweise dazu, ihre Bürodienste in öffentliche Clouds zu migrieren. Mit der Intensivierung der digitalen Transformation ist es jedoch unvermeidlich, dass Unternehmen auch ihre Produktionsdienste in die Cloud migrieren werden.

Herr Zhao sagte: "Cloud-Netzwerke sind die Grundlage für die Migration von Unternehmen in die Cloud. Durch die Bereitstellung von nahezu grenzenloser Rechenleistung und Intelligenz ermöglicht das Cloud-Netzwerk allen Branchen, neue Höhen der Produktivität zu erreichen, das Potenzial von Datenelementen freizusetzen und die Vitalität der digitalen Wirtschaft zu entfachen."

Heutzutage entwickeln sich Cloud-Technologien viel schneller als Netzwerke, die einen Engpass für die effektive Cloud-Nutzung darstellen. In diesem Zusammenhang gibt es vier Herausforderungen, mit denen Cloud-Netzwerke konfrontiert sind: schnelle Cloud, aber langsames Netzwerk, schwierige Erfahrungsgarantie, schwierige Netzwerk-O&M und schwieriger Sicherheitsschutz.

Um diese Herausforderungen zu bewältigen, verfolgt Huawei die Philosophie "digital, intelligent und serviceorientiert" und innoviert seine End-to-End-Lösung für intelligente Cloud-Netzwerke weiter. Dies unterstreicht die Bemühungen von Huawei, Intelligenz mit Daten zu stärken und Unternehmen eine bessere Bereitstellung und Nutzung von Clouds zu ermöglichen.

Die Intelligent Cloud-Network Solution von Huawei bietet innovative Angebote in vier wichtigen Szenarien.

CloudCampus 3.0, das optimale Cloud-Zugriffsmöglichkeiten bietet: Indem CloudCampus 3.0 ein vollständig drahtloses Netzwerk ermöglicht, sind nahtlose Campus-Verbindungen überall möglich. Außerdem nutzt es SD-WAN, um ein einziges globales Netzwerk zu schaffen und so eine agile globale Zusammenschaltung und Cloud-Netzanpassung zu realisieren. Mit herausragenden Funktionen wie Cloud-Management und intelligentem O&M steigert CloudCampus 3.0 die O&M-Effizienz auf dem Campus erheblich, verbessert die netzwerkweite Leistung um 58 % und identifiziert 85 % der potenziellen Störungen im Voraus.

Die intelligente Cloud-Netzwerklösung von Huawei bietet ein beispielloses Maß an Cloud-Netzwerk-Synergie, die erforderlich ist, um die disruptiven Änderungen der Netzwerkarchitektur zu bewältigen, die durch die sich ständig ändernden Serviceanforderungen und aufkommenden technologischen Innovationen verursacht werden. Mit Blick auf die Zukunft wird Huawei mit mehr Kunden und Partnern zusammenarbeiten, um sich intensiv in verschiedenen Branchen zu engagieren - von der digitalen Regierung bis hin zu Smart Cities und von der Industrieautomatisierung bis hin zur dezentralen intelligenten Gesundheitsversorgung - und so der digitalen Transformation aller Branchen einen neuen Impuls zu geben.

