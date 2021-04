Help4You – Schnelle Hilfe von Profis für Kinder und Jugendliche

Help4You – Schnelle Hilfe von Profis für Kinder und Jugendliche

Graz (OTS) - Psychische und leistungsmäßige Schwierigkeiten nehmen Covid-19-bedingt zu. Der Bedarf an psychologischer Unterstützung für Kinder und Jugendliche steigt eindeutig. Ein neues Unterstützungsangebot soll ab sofort helfen, diese Ausnahmesituation zu bewältigen.

Aus der AK-Schulkostenstudie, einer Dauerbefragung mit über 1.600 Eltern, geht klar hervor, dass die vielen Wochen des Lockdowns und die Schließungen der Schulen die Familien sehr stark belasten. Die psychische Gesundheit der Kinder und Jugendlichen hat sich drastisch verschlechtert. Der Unterstützungsverein der Schulpsychologie Steiermark, die AK Steiermark und der Berufsverband Österreichischer PsychologInnen investieren daher in die Sofortmaßnahme Help4You. "Die Corona-Krise hat viele Kinder und Jugendliche aus ihrem gewohnten Alltag gerissen. Ängste und Sorgen sind in dieser Phase der Unsicherheit entstanden. Dieses präventive Unterstützungsangebot hilft vielen Kindern dabei, diese Ausnahmesituation gemeinsam mit ihren Eltern gut zu bewältigen", so Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner.



Kurzzeitintervention mit rascher Wirkung

Das Ziel ist die Erweiterung der psychologischen Behandlungsmöglichkeiten für Kinder und Jugendliche im schulnahen Umfeld zu einem leistbaren Tarif (40 Euro für eine 50-minütige Beratungseinheit). Es werden ausschließlich qualifizierte Klinische Psychologinnen und Psychologen mit Berufserfahrung bei Kindern und Jugendlichen eingesetzt. "Wir wissen, dass besonders Kinder und Jugendliche massiv unter der Corona-Pandemie leiden. Viele von ihnen brauchen rasche und niederschwellige Hilfe, die das Projekt Help4You in Zukunft bietet. Wir freuen uns, ein Teil dieses wichtigen Projektes zu sein und unsere Expertise einzubringen", sagt Petra Ruprechter-Grofe, Leiterin der Landesgruppe Steiermark des Berufsverbandes Österreichischer PsychologInnen.

Josef Zollneritsch, Leiter der Abteilung Schulpsychologie und Schulärztlicher Dienst in der Bildungsdirektion: "Psychologische Behandlung wird nach wie vor von den Gesundheitskassen nicht unterstützt. Der Bedarf ist riesig. Mit dem Projekt Help4You können wir mindestens 30 Behandlungsplätze mit je zehn Stunden finanziell unterstützen. Zielgruppe sind Schülerinnen und Schüler, die durch Corona in psychische Nöte geraten sind." Anmeldung unter www.schulpsychologenakademie.at/help4you

AK-Unterstützung auch in den Sommerferien

AK-Präsident Josef Pesserl: "Die Kinder und Jugendlichen sind einsamer, haben Schwierigkeiten sich zu motivieren und Schlafprobleme. Erschreckenderweise ist bereits jedes zweite Kind bzw. Jugendlicher betroffen. Uns als Kammer ist es ein Anliegen, Help4You zu unterstützen, da es sich um die zukünftige Generation handelt, und sie bestmöglich durch die Covid-19-Krise zu begleiten." Deshalb erweitert die AK Steiermark auch ihr Sommerangebot „AKtiv Lernen“ um die 3. und 4. Klassen Volksschule. Es soll jene Zielgruppe gestärkt werden, die bald einen Schulwechsel vor sich hat und verhältnismäßig lange im Distance Learning war. Ebenfalls in Kooperation mit der Bildungsdirektion und der Schulpsychologie wird es im Rahmen von AKtiv Lernen einen Resilienzworkshop geben. Anmeldung unter www.akstmk.at/lernen



