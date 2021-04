Multimediales ORF-„Parsifal“-Wochenende: Kompaktfassung in ORF 2, komplette Oper in Ö1 und auf ORF.at

Außerdem: „matinee“-TV-Porträts Jonas Kaufmann und Elīna Garanča, „Parsifal“-Online-Special

Wien (OTS) - Nach einer coronabedingten Verzögerung feierte Kirill Serebrennikows viel erwartete Neuinszenierung von Richard Wagners Spätwerk „Parsifal“ vergangenen Sonntag (11. April) an der Wiener Staatsoper Premiere. Der ORF gestaltet am kommenden Samstag und Sonntag ein multimediales „Parsifal“-Wochenende und präsentiert das bedeutende Werk mit Elīna Garanča und Jonas Kaufmann in der Titelpartie gleich drei Mal – in ORF 2, Ö1 und auf ORF.at.

Im Fernsehen gewährt die gut zweistündige Sendung „Der Fall Parsifal“ am Samstag, dem 17. April 2021, um 22.00 Uhr in ORF 2 mit umfassenden Ausschnitten aus der Produktion, Interviews und Beiträgen Einblick in Richards Wagners Mythenkosmos und das Monumentalwerk „Parsifal“. Begleitend dazu bringt ORF 2 in der „matinee“ am Sonntag, dem 18. April, ab 9.05 Uhr Filmporträts der Weltstars Jonas Kaufmann und Elīna Garanča, die hier ihr Weltdebüt als Kundry gab.

Die rund vierstündige Gesamtaufnahme der „Parsifal“-Neuproduktion sendet zuvor Ö1 am Samstag (17. April) ab 19.30 Uhr. In Bild und Ton ist diese dann zusätzlich am Sonntag (18. April) ab 16.00 Uhr als Streaming auf ORF.at zu erleben – sowie darüber hinaus sieben Tage lang via TVthek.ORF.at online abrufbar. ORF.at beschäftigt sich außerdem in einem multimedialen Special aus Beiträgen, Interviews, Fotos und Videos mit dem Werk und dessen aufregender und politisch hochaktueller Deutung des „Parsifal“-Stoffes durch den regimekritischen russischen Starregisseur Kirill Serebrennikow, der aufgrund eines Ausreiseverbots per Video und E-Mail inszeniert hat.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Dank der wunderbaren Partnerschaft mit der Wiener Staatsoper kann der ORF seinem Publikum am kommenden Wochenende ein multimediales ‚Parsifal‘-Erlebnis bereiten: Die viel erwartete und aufsehenerregend umgesetzte Neuinszenierung von Richard Wagners Alterswerk mit Stars wie Jonas Kaufmann und Elīna Garanča, das in herausfordernden Zeiten wie diesen besondere Symbolkraft hat, präsentiert die ORF-Kulturflotte gleich drei Mal – eine werkbetrachtende Kompaktversion in ORF 2 und das gesamte Oeuvre in Ö1 sowie online auf ORF.at. Umfassende ORF-Kulturpakete wie diese können zwar Live-Erlebnisse in Theatern oder Konzertsälen nicht ganz ersetzen, aber sie ermöglichen vielen Menschen, die Nähe zur Kultur nicht zu verlieren oder manchen gar, diese neu zu erfahren.“

Staatsoperndirektor Dr. Bogdan Roščić: „Eine neue ‚Parsifal‘-Inszenierung ist für jedes Opernhaus immer eine große Herausforderung. Dieser ‚Parsifal‘ aber war ein Projekt, das über mehrere Jahre unter schwersten Bedingungen verwirklicht werden musste. Umso glücklicher bin ich, dass weder eine Epidemie noch politische Willkür imstande waren, seine Realisierung zu verhindern und dass das Publikum trotz Lockdown via ORF und ARTE Concert auf so vielen Wegen erleben kann, was sich vergangenen Sonntag in der Staatsoper ereignet hat.“

Der „Parsifal“-Fahrplan im ORF:

Samstag, 17. April:

19.30 Uhr, Ö1: „Parsifal“ (Gesamtaufnahme)

22.00 Uhr, ORF 2: „Der Fall Parsifal“ (kompakte Werksbetrachtung, ca.130 Minuten)

Sonntag, 18. April:

9.05 Uhr, ORF 2: „matinee: Elīna Garanča – Die scheue Diva“ 9.55 Uhr, ORF 2: „matinee: Jonas Kaufmann – Ein Jahrhundert-Tenor“ 16.00 Uhr, ORF.at: „Parsifal“ (Gesamtaufnahme)

