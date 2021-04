ORF III am Donnerstag: Auftakt für dreiteilige ORF-III-Neuproduktion „Tierwelt der Alpen“ mit „Winter und Frühling“

Außerdem: „Staatsbeteiligungen pro & contra“ in „Politik live“, neue Folge „Kabarett im Turm“ mit Angelika Niedetzky und neues „Dinner für Zwei“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information präsentiert am Donnerstag, dem 15. April 2021, in der „Wilden Reise“ die erste Folge der dreiteiligen ORF-III-Neuproduktion „Tierwelt der Alpen“ und beleuchtet zum Auftakt die Jahreszeiten „Winter und Frühling“. „Politik live“ befasst sich angesichts der ungewissen Zukunft des MAN-Werks in Steyr mit der Sinnhaftigkeit von Staatsbeteiligungen. In der „Donnerstag Nacht“ stehen neue Folgen von „Kabarett im Turm“ – mit Angelika Niedetzkys Programm „Danach“ – und „Dinner für Zwei“ auf dem Programm.

Bereits am Morgen liefert „ORF III AKTUELL“ (ab 9.30 Uhr) einen umfangreichen Nachrichtenüberblick. Um 12.30 Uhr meldet sich Peter Fritz im Rahmen dieser Sendung mit einem „Inside Brüssel“ und spricht mit den EU-Abgeordneten Ska Keller (Die Grünen, Deutschland) und Othmar Karas (ÖVP) über die Krisenlähmung der EU.

Im Hauptabend begibt sich die „Wilde Reise mit Erich Pröll“ in die „Tierwelt der Alpen“. Diese neue Reihe von Naturfilmer Hans Jöchler porträtiert das Leben unterschiedlichster Tiere in freier Bergnatur in drei Teilen und vier Jahreszeiten. Folge eins beleuchtet den alpinen Lebensraum während der Jahreszeiten „Winter und Frühling“ (20.15 Uhr) und begleitet etwa junge Gämsen in unwegsamem Gelände. Der Film gewährt außerdem Einblicke in das Fressverhalten eines Bussards und beobachtet einen imposanten Adler.

„Staatsbeteiligungen pro & contra“ lautet das Thema in „Politik live“ um 21.05 Uhr. Das MAN-Werk in Steyr könnte kurz vor seiner Schließung stehen, nachdem die Belegschaft die Übernahme durch Siegfried Wolf abgelehnt hat. Einige Politikerinnen und Politiker sowie Expertinnen und Experten fordern vom Staat, sich am oberösterreichischen MAN-Standort zu beteiligen. Aber können staatliche Beteiligungen als wirksame Standort- und Arbeitsplatzsicherung fungieren? Oder sollte vielmehr der Markt über den Fortbestand eines Unternehmens entscheiden? Darüber diskutieren bei ORF-III-Chefredakteurin Ingrid Thurnher unter anderem Christian Kern (Ex-Bundeskanzler, SPÖ) und Reinhold Mitterlehner (Ex-Vizekanzler, ÖVP).

Mit einer neuen Folge von „Kabarett im Turm“ startet ORF III in die „Donnerstag Nacht“. Angelika Niedetzky hat zur Feder gegriffen und präsentiert ihr neues Programm „Danach“ (21.55 Uhr): Seit wir alle Masken im Gesicht tragen, hat der Begriff „Fetzenschädel“ eine ganz neue Bedeutung bekommen. Das Leben geht weiter, mit neuen Verrücktheiten aber auch alten Fehlern. Lachen bringt mehr als sudern, so Niedetzkys oberstes Credo. Und genau das bringt die Kabarettistin im neuen Programm gekonnt auf die Bühne. Anschließend lädt Christoph Fälbl um 22.50 Uhr zu einem neuen „Dinner für Zwei“ mit Pepi Hopf und Lydia Prenner-Kasper. Die „Donnerstag Nacht“ schließt um 23.25 Uhr mit „Alfred Dorfer: fremd“.

