Einladung zu satirischer Vollspaltenboden-Aktion: ÖVP präsentiert neues Logo

Totale Blockadepolitik der ÖVP zur Verbesserung der Schweinehaltung: „Kurz“ und „Köstinger“ zeigen neues ÖVP-Logo vor der ÖVP-Bundeszentrale in Wien

Wien (OTS) -

Wann: Donnerstag 15. April 2021, 10 Uhr

Wo: 1010 Wien, Lichtenfelsgasse 7, vor der ÖVP-Bundeszentrale

Was: Tierschützer:innen präsentieren als Kurz und Köstinger neues ÖVP-Parteilogo



Da die Erneuerung der ÖVP von schwarz auf türkis so erfolgreich war, soll nun ein weiterer Erneuerungsschub einsetzen. Um von möglichen Fehlern in der Coronakrise abzulenken, konzentriert sich die ÖVP jetzt auf ihre Kernkompetenz, den Schutz ihres Tierindustrie-Klientels vor Verbesserungen der Tierschutzbestimmungen, insbesondere bei Schweinen. Das soll nun auch in einem neuen Logo ausgedrückt werden.

ÖVP präsentiert neues Logo (Satire)

Datum: 15.04.2021, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Vor ÖVP Bundespartei

Lichtenfelsgasse 7, 1010 Wien, Österreich

Url: https://vgt.at/presse/news/2021/news20210414mn.php

Rückfragen & Kontakt:

VGT - Verein gegen Tierfabriken

DDr. Martin Balluch

Kampagnenleitung

01 929 14 98

medien @ vgt.at

http://vgt.at