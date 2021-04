Norbert Hofer: 3. Nationalratspräsident erfährt aus Medien, dass er an Gedenkveranstaltung teilnimmt

Dritter Präsident zeigt sich über Vorgangsweise irritiert

Wien (OTS) - Norbert Hofer, 3. Präsident des Nationalrates, hat heute Morgen aus den Medien erfahren, dass er am Freitag an einer Gedenkveranstaltung für die Verstorbenen der Covid-19 Pandemie teilnehmen wird. Die Einladung aus dem Bundeskanzleramt zu dieser Gedenkveranstaltung wurde am gestrigen Dienstag um 19:53 Uhr per Email ausgesendet.

Norbert Hofer: „Ich bin offen gestanden über diese Vorgangsweise mehr als irritiert. Sie legt den Verdacht nahe, dass es sich in erster Linie um eine Marketingveranstaltung der Bundesregierung handelt. Als Statist stehe ich nicht zur Verfügung. Darüber hinaus ist mir eine Teilnahme aus terminlichen Gründen nicht möglich. Ich werde aber im Stillen der Opfer gedenken. Dazu benötige ich keine TV-Kameras.“

