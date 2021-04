Hanger: Vorwürfe an Bundesimmobiliengesellschaft erneut in Luft aufgelöst

BIG und ARE agieren unter strenger Kontrolle des Rechnungshofes im Interesse des österreichischen Steuerzahlers

Wien (OTS) - "Auch am heutigen Sitzungstag im Ibiza-Untersuchungsausschuss ist kein neuer Erkenntnisgewinn zu erwarten – wir sind kilometerweit vom eigentlichen Untersuchungsgegenstand entfernt und drehen uns nur noch im Kreis", so Andreas Hanger, ÖVP-Fraktionsvorsitzender im Ibiza-Untersuchungsausschuss. Bestes Beispiel sei die heutige Befragung von BIG-Geschäftsführer Hans-Peter Weiss. "Dabei haben sich die klassenkämpferischen Vorwürfe gegen die Bundesimmobiliengesellschaft und deren Tochterunternehmen ARE ein weiteres Mal in Luft aufgelöst!"

Weiss hielt laut Hanger klar fest, dass die ARE im freifinanzierten, mittelpreisigen Wohnbau engagiert sei, die Durchschnittsmieten bei 6,80 Euro liegen würden und die Verkaufspreise sich in marktüblichen Bandbreiten bewegen – im Interesse des Steuerzahlers als Eigentümer der BIG. Weiss hielt auch fest, dass die ARE sehr strenge Regeln für die Refinanzierung habe und vom Rechnungshof geprüft werde. BIG und ARE seien völlig eigenständig und würden ohne politischen Einfluss agieren. So gebe es auch keine Vorgaben des Finanzministeriums für die Geschäftstätigkeit.

Hanger: "Bitte hören wir mit dem Klassenkampf auf, der sich noch dazu auf völlig falschen Vorwürfen begründet. Die BIG und auch deren Tochterunternehmen ARE agieren im Interesse der Republik, werden nicht politisch beeinflusst und werden nicht nur vom Aufsichtsrat, sondern auch vom Rechnungshof genau überprüft. Spätestens nach dieser Befragung ist es höchste Zeit, mit falschen Vorhalten aufzuhören, denn es geht dabei vor allem um eine erfolgreiche Wertsteigerung des Immobilienvermögens der österreichischen Steuerzahler." (Schluss)

