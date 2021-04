Rund 400.000 Zusehende gestern Vormittag bei News-Spezial auf PULS 4 und PULS 24 zum Rücktritt von Anschober

Neuer Rekord: Café Puls Magazin um 19:00 Uhr mit 8,3 Prozent Marktanteil

Wien (OTS) - Seriöse Berichterstattung, ausführliche Hintergrundinformation und Schnelligkeit vereint - PULS 24 startet gestern via App und Web mit einer Push-Nachricht und der Information zum Rücktritt von Gesundheitsminister Rudi Anschober um 08:12 Uhr in den spannenden Polit-Tag. Café Puls berichtet bereits ab früh morgens und erreicht einen Marktanteil von 30,0 Prozent. Danach folgt eine 4-stündige Sondersendung auf PULS 4 und PULS 24, diese erreicht 15 Prozent Marktanteil. Rund 400.000 Menschen (WSK; E12+) informierten sich über den Rücktritt des Gesundheitsministers in diesem News-Spezial.

Neuer Rekord: Gestern feiert das tägliche Café Puls Magazin um 19:00 Uhr einen neuen Rekord mit 8,3 Prozent Marktanteil im hart umkämpften Vorabend.

Die Marktanteile beziehen sich auf die Fokuszielgruppe von Privat-TV 12-49 Jahre.



Quelle: AGTT/GfK TELETEST; Evogenius Reporting; 13.04.2021; E12-49; PULS 4 & PULS 24; personengewichtet; inclusive VOSDAL/Timeshift; Standard

