Sidl: „Es braucht E-Zapfsäulen an jeder Ecke!“

SPÖ-EU-Abgeordneter fordert volles Tempo beim Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in EU

Wien (OTS/SK) - „Wer einen Roadtrip durch die EU mit dem E-Auto antritt, sollte gut planen und viel Geduld mitbringen”, kommentiert SPÖ-EU-Abgeordneter Günther Sidl, den gestern vorgestellten Bericht des EU-Rechnungshofs zum Ausbau der E-Ladeinfrastruktur in Europa. „Das Resultat: Zu wenig, zu langsam, zu zögerlich. Dabei nimmt das Thema E-Mobilität gerade jetzt richtig an Fahrt auf, denn endlich haben auch die etablierten Autobauer die Zeichen der Zeit erkannt und präsentieren alltagstaugliche vollelektrische Modelle. Immer mehr Zulassungen steht aber ein noch viel zu zögerlicher Ausbau der notwendigen Infrastruktur gegenüber. Ohne Ladestationen an jeder Ecke wird die E-Mobilität nicht funktionieren.“ ****

Dabei sorgt vor allem der enorme Unterschied zwischen den Mitgliedstaaten für Sorge. Sidl dazu: „Während Österreich aufholt, ist das Thema E-Mobilität in Osteuropa praktisch noch nicht existent. Aber auch wir müssen darauf achten, dass die Städte den Rest des Landes beim Thema Infrastrukturaufbau nicht völlig abhängen. Breite Akzeptanz schaffen wir nur, wenn das E-Auto auch breit genutzt werden kann. Die EU-Kommission muss in den kommenden Jahren einen Fahrplan entwerfen, um das Thema in der gesamten EU voranzubringen und auch bei den Themen Zahlung und Echtzeit-Information sieht der Rechnungshof noch enormen Harmonisierungsbedarf.“

„Ein reiner Fokus auf den Individualverkehr reicht aber nicht aus. Jeden Benziner durch ein E-Auto zu ersetzen, löst keines unserer grundlegenden Mobilitätsprobleme. Außerdem stellen uns die Rohstoffe für die Batterieproduktion und der erhöhte Strombedarf vor neue Nachhaltigkeitsprobleme. Aber die E-Mobilität wird einen wichtigen Beitrag für eine nachhaltige Verkehrswende leisten. Die Zielbestimmung aus dem Green Deal ist klar: Wir wollen eine Million Ladepunkte bis 2025 errichten. Dafür müssen einige aber endlich den Fuß vom Bremspedal nehmen“, so Sidl abschließend. (Schluss) up/jf

