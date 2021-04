Online-Aktivitäten aus Melk und Reinsberg

St.Pölten (OTS) - Im Podcast „kultur:laut“ der Wachau Kultur Melk ging kürzlich die erste Folge der Serie „Fest&Spiele“, die Themen rund um die Sommerspiele Melk beinhaltet, online: Unter „#1 Fest & Spiele: Spieleerfinder & ihre Gebote“ interviewt der künstlerische Leiter der Melker Sommerspiele, Alexander Hauer, den Spieleerfinder Arno Steinwender, der erzählt, wie er seine Leidenschaft entdeckt hat, Spiele zu erfinden, ob Spiele auch ohne Regeln funktionieren und wie Fairness beim Spielen garantiert wird. Den Podcast findet man auf der Website www.wachaukulturmelk.at/de/podcast/podcast und bei Apple-Podcasts, Spotify, Google-Podcasts und Deezer. Nähere Informationen bei Wachau Kultur Melk unter 02752/540 60, e-mail office @ wachaukulturmelk.at und www.wachaukulturmelk.at.

Im Zuge der Online-Workshopreihe „Wege ins Morgen“ im Rahmen des von der Europäischen Union und dem Land Niederösterreich kofinanzierten LEADER-Projekts „Resiliente Region Eisenstraße“ widmet sich Zukunftsforscher Andreas Reiter vom ZTB Zukunftsbüro in Wien morgen, Donnerstag, 15. April, den Themen Wirtschaft, Innovation und Digitalisierung. Die Veranstaltung der LEADER-Region Eisenstraße Niederösterreich wird von 16 bis 19 Uhr live aus dem Musium Reinsberg übertragen. Alle Interessierten können kostenlos via Online-Konferenz mitdiskutieren und mitgestalten; Anmeldungen per e-mail an service @ eisenstrasse.info. Nähere Informationen bei der Eisenstraße Niederösterreich unter 07482/20440, e-mail leader @ eisenstrasse.info und www.eisenstrasse.info.

