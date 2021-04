Krautlastige Mundart aus dem Innviertel: Neues Buch „Faxn” von Monika Krautgartner im Trauner Verlag erschienen

Die oberösterreichische Autorin feiert heuer ihren 60er / "Vielschreiberin, Feministin und Mutmacherin" aus Ried im Innkreis

Linz (OTS) - Zu ihrem 60. Geburtstag beschenkt die beliebte Innviertler Mundart-Autorin und Illustratorin Monika Krautgartner sich und ihre Fans mit einem neuen Buch: Im Linzer Trauner Verlag ist jetzt ihr neues Werk „Faxn” erschienen. Die „Querdenkerin, Feministin und Mutmacherin” aus Ried im Innkreis bezaubert darin mit bunten Wortbildern, lockt mit ungewöhnlichen Themenfeldern und fesselt mit Güte und einer Art Humor, wie er – vielleicht nicht ausschließlich, aber doch bevorzugt – bei standfesten Innviertlerinnen zu finden ist.



Der Buchtitel „Faxn“ ist also gut gewählt für diesen neuen Mundartband zum runden Jubiläum der Schriftstellerin. Rund um ihr persönliches Resümee an einem bedeutungsvollen Punkt im Leben ist auch eine künstlerische Zwischenstandsanalyse zulässig. „Mit ‚Faxn‘ habe ich ein sehr ehrliches, offenes Buch geschrieben”, sagt Krautgartner. „Ich war mir als Dichterin noch nie so nahe wie gerade jetzt. Und manchmal sitze ich selber staunend und überrascht vor dem Berg an Büchern, die ich in den letzten 30 Jahren veröffentlicht habe.“ >>



>> Pressetext & FOTOS: www.pressefach.info/trauner



Rückfragen & Kontakt:

Rudolf Trauner, +43 732 77 82 41-305, r.trauner @ trauner.at