Test & Torte im Café Museum

Wien (OTS) - Das Café Museum am Karlsplatz wird ab heute, in ein Test-Café verwandelt. Zum gratis Antigen-Schnelltest gibt es Kaffee & Mehlspeis‘ To Go. Das Test-Café ist von Montag bis Freitag von 15.00 bis 18.30 Uhr geöffnet, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ab sofort bietet das Café Museum kostenlose Antigen-Schnelltests an. Herr Patrick, seit mehr als acht Jahren Ober im Café Museum ist ausgebildeter Sanitäter, bestens medizinisch geschult und wird die Tests vor Ort durchführen. Die medizinische Aufsicht übernimmt Frau Mag. pharm. Dr. Sylvia Salamon von der benachbarten „Apotheke zum Heiligen Geist“.

Der Eintritt ins Kaffeehaus ist nur mit FFP2 Maske erlaubt, für den Test sind die E-Card und ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich. Die Antigen-Schnelltests gelten als offizieller Testnachweis und werden im Rahmen der betrieblichen Testungen der WKO kostenlos ermöglicht. Das Testergebnis ist kurz nach dem Test per SMS oder E-Mail erhältlich.

Irmgard Querfeld, Geschäftsführerin des Café Museum: „Auch wenn derzeit ‚Maske statt Melange‘ gilt - wir machen das Beste aus dem Dauer-Gastrolockdown. Immerhin geht Testen bei uns jetzt nicht nur charmant sondern auch gemütlich. Ob Lerncafé oder jetzt Gratis-Tests im Kaffeehaus – wir freuen uns, wenn unsere schönen, derzeit leider leeren Räume mit Leben und Sinn erfüllt werden. Und nicht zuletzt ist es eine schöne Möglichkeit für unsere Gäste, endlich wieder mal unser Kaffeehaus von innen zu sehen ... “

Das Angebot gilt für Gäste, Mitarbeiter_innen der umliegenden Büros und Geschäfte und selbstverständlich auch für Passanten. Für das Testen ist keine Anmeldung notwendig. Wer möchte, darf sich auch gern mit einem Kaffee oder einer feinen Landtmann’s Original Mehlspeis‘ „To Go“ belohnen.

10 Café‐Restaurants. 1 Familie.

Die Familie Querfeld betreibt neben dem Café Museum außerdem eine Reihe von weiteren Innenstadtcafés (die Cafés Landtmann, Mozart, Hofburg), zwei Kaffeehäuser in Schönbrunn (Café Residenz und Landtmann’s Jausen Station), ein Restaurant an der Alten

Donau (Das Bootshaus), das Crossfield’s Australian Pub sowie das Landtmann’s Original Café und Tortenshop in Alterlaa. In der eigenen Landtmann’s Original Backstube werden Wiener Mehlspeisen, Torten und Desserts u.a. für die Kaffeehäuser produziert.

