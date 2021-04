Monsoon Valley-Weingut in Thailand: außergewöhnliche gute Ernte 2021

Bangkok (ots/PRNewswire) - Christopher Carter, der Geschäftsführer der Siam Winery Company Limited, hat folgende Erklärung abgegeben: "Wir haben unser Geschäft 2001 mit der Vision ins Leben gerufen, hier in Thailand Weltklasse-Weine herzustellen. Nach 20 Jahren Einsatz, Experimentieren und Leidenschaft in unserem Weingut in Hua Hin haben wir dabei große Fortschritte gemacht. Trotz unserer bescheidenen Anfänge haben wir einen Ertrag von 300 Tonnen Trauben und produzieren über 300.000 Flaschen preisgekrönter Weine pro Jahr, von denen 70 % im Inland verkauft und 30 % auf internationale Märkte exportiert werden. Aufgrund der außergewöhnlichen Ernte 2021 freuen wir uns darauf, dies mit dem nächsten Jahrgang noch auszubauen."

Mehr als 320 internationale Auszeichnungen im Laufe der letzten Jahre unterstreichen die Qualität der Weine des Monsoon Valley. So viele Auszeichnungen hat bisher kein anderer Wein aus Thailand erhalten. Zu den Highlights gehört, dass der White Shiraz von Monsoon Valley im Jahr 2018 von James Suckling als "Weltbester Rose" ausgezeichnet wurde und im Rahmen eines blinden Geschmackstests über 150 Rosés aus der ganzen Welt besiegte. Zudem war unser Wein der einzige thailändische Wein, der anlässlich des 60. Jahrestages der Thronbesteigung Seiner Majestät Bhumibol Adulyadej adligen Besuchern aus aller Welt angeboten wurde.

Herr Suppached Sasomsin, Winzer bei der Siam Winery Company Limited, erklärte:

"Neben unseren Rebsorten Shiraz, Sangiovese, Chenin Blanc und Colombard freue ich mich besonders über die Qualität der diesjährigen Merlot-Trauben, deren Anbau in Thailand von jeher sehr schwierig war. Wir arbeiten seit fast 10 Jahren am Anbau von Merlot-Trauben. Die Pflanzen sind gut gereift und haben in den letzten drei bis vier Jahren konstant ausgewogene Früchte hervorgebracht. Wir freuen uns darauf, in diesem Jahr eines der ersten Weingüter Thailands zu sein, das lokal angebauten Merlot auf den Markt bringt."

Heute produziert Monsoon Valley vier verschiedene Weinsorten: Ein klassisches Sortiment, das hauptsächlich in thailändischen Restaurants auf der ganzen Welt serviert wird. Ein Premium- und Signature-Sortiment für führende Hotels in ganz Thailand sowie das Aushängeschild, eine Cuvée-Reihe, die jedes Jahr aus den besten Trauben des Weinguts hergestellt wird.

Besucher können im The SALA Wine Bar & Bistro speisen oder den Weinberg besuchen, der das ganze Jahr über ein umfassendes Unterhaltungsprogramm mit Weintouren und Radtouren, Weinproben, Elefantenfütterung und Weinsafaris bietet. Die Mitarbeiter des Weinbergs halten sich strikt an die COVID-19-Sicherheitsmaßnahmen, sodass alle sich Besucher sicher fühlen und einen schönen Tag bei uns verbringen können.

