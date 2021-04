SPÖ-Kucher: „Bieten neuem Gesundheitsminister Mückstein unsere Zusammenarbeit an“

Wien (OTS/SK) - „Es sind schwierige Zeiten. Österreich braucht endlich konsequentes und entschlossenes Handeln, ein Krisenmanagement mit Hand und Fuß und einen Fahrplan aus der Krise, der für eine klarere Kommunikation, schnelleres Impfen, mehr Impfstoff und für Stabilität und Sicherheit in Österreich sorgt. Das geht nur gemeinsam. Wir bieten jedenfalls dem neuen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein sehr gerne die Zusammenarbeit an und wünschen ihm viel Erfolg bei den kommenden Herausforderungen“, so SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher zur Bekanntgabe des neuen Gesundheits- und Sozialministers Wolfgang Mückstein. **** (Schluss) sl/bj



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Parlamentsklub

01/40110-3570

klub @ spoe.at

https://klub.spoe.at