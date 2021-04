Softdrinks zum Selbermischen – SodaStream revolutioniert mit neuen PepsiCo-Sirups den österreichischen Getränkemarkt

Wien (OTS) - Einfach sprudeln, frisch genießen – mit den neuen PepsiCo-Sirups von SodaStream zieht in praktischer Größe der Geschmack ikonischer Softdrinks zuhause ein. Prickelnd, frisch und intensiv genießen – die PepsiCo-Kultgetränke können ab sofort in Sekundenschnelle selbst gesprudelt werden. Einfach eiskaltes Leitungswasser mit einem Wassersprudler aufsprudeln, mit den beliebten PepsiCo-Flavours aufpeppen und fertig ist das spritzige Erfrischungsgetränk, ganz ohne das Schleppen von Kisten & Co. Mit dieser Produktneuheit mischt SodaStream seit Anfang April den Softdrink-Markt in Österreich auf.

Egal ob eiskalte Pepsi Max oder spritzige 7UP mit Limettengeschmack - das neue PepsiCo-Sirup-Sortiment von SodaStream bietet für jeden Geschmack die passende Erfrischung! Die Sirup-Innovation überzeugt mit den neuen Sorten Pepsi, Pepsi Max sowie 7UP und 7UP free (ohne Zucker) und sorgt jederzeit für prickelnd frischen Genuss.

Die Sirups sind nicht nur lecker, sondern auch super praktisch. In jeder kleinen 440 ml Flasche steckt maximaler Geschmack und purer Genuss. Mit dem empfohlenen Mischverhältnis lassen sich mit nur einer Flasche Sirup rund 9 Liter Fertiggetränk der bekannten PepsiCo-Marken zubereiten. Das tolle daran: Jedes Getränk wird frisch zubereitet und genossen. Einfach das eigene Leitungswasser im SodaStream aufsprudeln und den Sirup mithilfe der dazugehörigen Dosierkappe hinzufügen – fertig ist der Softdrink-Genuss!

Mit den Sirups macht man nicht nur sich selbst eine Freude, sondern leistet auch einen positiven Beitrag für die Umwelt. Die 9 Liter Ergiebigkeit einer Flasche Sirup entspricht in etwa der Getränkemenge eines regulären Sixpacks 6 x 1,5 Liter. Damit liefern die Sirups nicht nur vollen Geschmack, sondern sparen zusätzlich tausende Einweg-Plastikflaschen und auch das Schleppen von Getränken sowie die Leergutproblematik gehören so endgültig der Vergangenheit an.

Die neuen PepsiCo-Sirups von SodaStream bieten für jede Gelegenheit den perfekten Frische-Nachschub. Durch das portionsweise Mischen kann stets ein sprudeliges Getränk gezaubert werden und jedes Glas sorgt dabei für pure Erfrischung. Mit dieser Neueinführung ist ein aufregend neues Geschmackserlebnis garantiert: SodaStream x Pepsi – einfach sprudeln, frisch genießen!

Ab sofort sind die vier PepsiCo-Sorten Pepsi, Pepsi Max, 7UP und 7UP free (ohne Zucker) in Österreich bei ausgewählten Händlern erhältlich. Die gesamte PepsiCo-Range mit insgesamt 10 Sorten gibt es im SodaStream Onlineshop unter https://sodastream.at/.

Über Sodastream

SodaStream®, Teil der PepsiCo, ist Weltmarktführer bei Wassersprudlern. Neben Österreich vertreibt der SodaStream seine Produkte in 46 weiteren Ländern: Weltweit sprudeln bereits mehr als 14 Millionen Haushalte ihre Getränke mit SodaStream selbst. Dank moderner Wassersprudler mit spülmaschinenfesten Glaskaraffen und vielfältigen Innovationen im Getränkebereich ist SodaStream seit Jahren Marktführer auf seinem Gebiet. Die Produkte wurden bereits vielfach ausgezeichnet, unter anderem durch Stiftung Warentest und Öko-Test.



