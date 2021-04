PULS 24 - Pro und Contra: Albtraum-Job Politik: Burnout-Falle statt Wählergunst?

Wien (OTS) - Gesundheitsminister Rudolf Anschober gibt auf. Die von ihm genannten Rücktrittsgründe belegen wieder einmal die Härte des Politgeschäfts. Doch ist das Amt tatsächlich so fordernd oder brauchen Politiker bloß eine dicke Haut? Bei Pro und Contra sprechen darüber u. a. die ehemalige Bundessprecherin der Grünen, Eva Glawischnig, der frühere ÖVP-Bundesparteiobmann Reinhold Mitterlehner und NEOS-Gründer Matthias Strolz.

Das politische Parkett ist glatt und hat schon viele engagierte Volksvertreter zu Fall gebracht. Denn nicht erst seit Ausbruch der Pandemie arbeitet die Regierungsspitze rund um die Uhr, zum Teil ohne Rücksicht auf persönliche Befindlichkeiten. Doch statt Applaus gibt es Hass und Häme, Fallstricke und Missgunst von Wählern, Parteifreunden und Konkurrenz. Der Rücktritt bleibt - wie auch bei Gesundheitsminister Rudolf Anschober - oftmals der einzige Ausweg, wenn gar nichts mehr geht.

Auf diese Weise haben schon viele Persönlichkeiten der Politik den Rücken gekehrt. So hat parteiinternes Hick-Hack ÖVP-Chef Reinhold Mitterlehner 2017 zum Rückzug bewogen, kurz darauf legte Grünen-Chefin Eva Glawischnig mit Verweis auf gesundheitliche Warnsignale ihre Ämter zurück: “Der allergische Schock vor wenigen Wochen war ein Warnsignal für mich."

Doch wo genau liegt die Grenze des Erträglichen? Welches Persönlichkeitsprofil verlangt ein öffentliches Spitzenamt? Bleiben Wertschätzung und Respekt in der Politik auf der Strecke? Und wer will unter diesen Umständen überhaupt noch in die Politik gehen?



Pro und Contra

Mittwoch, 14. April 2021, um 21:30 Uhr auf PULS 24 und um 22:50 Uhr auf PULS 4

Gäste:

Eva Glawischnig, ehemalige Bundessprecherin, Dritte Nationalratspräsidentin und Klubobfrau, Die Grünen

Reinhold Mitterlehner, früherer Bundesparteiobmann, Vizekanzler und Wirtschaftsminister, ÖVP

Matthias Strolz, Gründer und ehemaliger Klubobmann, NEOS

Wolfgang Rosam, PR-Berater

Moderation:

Corinna Milborn

