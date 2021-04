Anhebung der Notstandshilfe auf Niveau des Arbeitslosengelds im Sozialausschuss beschlossen

Kocher: Arbeitslose erhalten während der akuten Krise weitere Unterstützung bis Ende Juni

Wien (OTS) - Die von der Bundesregierung angekündigte Verlängerung der Anhebung der Notstandshilfe wurde heute im Sozialausschuss beschlossen. Betroffene Personen erhalten dadurch unverändert bis Ende Juni rund 55 Euro zusätzlich pro Monat.

„Die Verlängerung war angesichts der herausfordernden Pandemiesituation notwendig und richtig, um Arbeitslosen während der akuten Krise weitere Unterstützung zu bieten“, zeigt sich Arbeitsminister Martin Kocher überzeugt. „Wir haben heute den Grundstein für die weitere Behandlung der erhöhten Notstandshilfe im Plenum des Nationalrats gelegt.“

Die Verlängerung der Notstandshilfe sei vor allem für Personen wichtig, die aufgrund der derzeitigen Schließungen schon seit einigen Monaten keiner Beschäftigung nachgehen können. „Die aktuelle Gesundheitslage lässt leider in bestimmten Bereichen noch keine weiteren Öffnungsschritte zu. Umso entscheidender ist es, vor allem jene zu erreichen, die aufgrund des notwendigen Lockdowns derzeit nicht in ihrem Beruf tätig sein können. Betroffene erhalten mit der erhöhten Notstandshilfe monatlich rund 55 Euro zusätzlich“, so Kocher.

Der Arbeitsminister zeigte sich gleichzeitig optimistisch, dass mit steigenden Temperaturen und einer Ausweitung der Schutzimpfungen nachhaltige Öffnungsschritte erfolgen können. „Der erneute harte Lockdown im Osten Österreichs zeigt glücklicherweise noch wenig Auswirkungen auf die Arbeitslosigkeit, gleichzeitig ist die Situation in geschlossenen Branchen eine sehr herausfordernde. Ich bin jedoch zuversichtlich, dass eine spürbare Erholung eintreten wird, sobald die Infektionslage Öffnungsschritte zulässt“, schließt der Arbeitsminister.

