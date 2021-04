Schallmeiner/Grüne: Freue mich auf gute Zusammenarbeit mit neuem Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein

Wien (OTS) - Der Grüne Gesundheitssprecher im Nationalrat, Ralph Schallmeiner, freut sich auf die Kooperation mit dem designierten neuen Gesundheitsminister. „Ich kenne Wolfgang Mückstein als ausgewiesenen Experten im Gesundheitsbereich, als Mediziner, der auch über den eigenen Tellerrand blickt“, sagt Schallmeiner.



"Ich freue mich auf die gemeinsame Arbeit über die derzeit vorrangige Pandemie-Bekämpfung hinaus. Wir sind mitten in einer Reihe von Reformprozessen, angefangen von der psychologischen und psychosozialen Betreuung in Österreich über die Attraktivierung des niedergelassenen Bereichs bis hin zur Implementierung von Community-Nursing als niederschwelliges Versorgungsangebot. Hier vertraue ich auf die jahrelange Expertise von Wolfgang Mückstein, der in den vergangenen Jahren ja selber ein Pionier auf diesem Gebiet war“, ergänzt Schallmeiner.



Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at