„Talk 1: Menschen der Woche“ am 14. April um 22.20 Uhr in ORF 1

Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten: Intensivstationen am Limit, Tschernobyl vor 35 Jahren und die anlaufende Formel-1-Saison

Wien (OTS) - Lisa Gadenstätter spricht am Mittwoch, dem 14. April 2021, um 22.20 Uhr in ORF 1 mit ihren Gästen über aktuelle Themen, die das Land beschäftigen. Ansichten, Hintergründe und persönliche Geschichten zu den Aufregern und Talk-Abouts liefern Orientierung, analysieren, regen zum Nachdenken oder auch zum Widerspruch an. Diese Woche widmet sich „Talk 1“ folgenden Themen: Die dramatische Situation auf den Intensivstationen des Landes. Außerdem: 35 Jahre nach der Atomkatastrophe in Tschernobyl. Und: Die Formel-1-Saison nimmt mit den Rennen im italienischen Imola Fahrt auf, ORF 1 überträgt live.

Im Studio bzw. coronabedingt zugeschaltet begrüßt Lisa Gadenstätter im „Talk 1“ u. a. folgende Gäste:

Eva Schaden: Die Intensivmedizinerin des AKH Wien berichtet über die dramatischen Zustände auf den Intensivstationen. „Wir müssen jeden Tag neu organisieren und es ist nicht absehbar, wie es weitergeht. Ich bin Verfechterin einer sehr menschzentrierten Intensivmedizin, mit viel Einbindung der Angehörigen und das ist derzeit einfach nicht möglich. Meist sind wir die einzigen am Sterbebett.“, schildert die Ärztin die aktuelle Situation. Und sie erklärt, warum das Alter der Covid-Erkrankten immer weiter sinkt und was das für die Arbeit in der Intensivmedizin bedeutet.

Aleksey Breus: Der ehemalige Mitarbeiter des Atomkraftwerks in Tschernobyl arbeitete 1986 in der Unfallnacht im Kontrollraum. Als Einziger blieb er nach der Katastrophe vor Ort und sollte rund 15 Stunden nach der Explosion den Reaktor per Knopfdruck fluten. „Talk 1“ erzählt er, wie es in den ersten Stunden nach der Katastrophe am Unfallort zuging und welche gesundheitlichen Folgen die hohe Strahlendosis bei ihm verursacht hat.

Ernst Hausleitner und Ferdinand Habsburg: Ernst Hausleitner – ORF-Formel-1-Anchorman und Sportreporter – und Ferdinand Habsburg – der 23-jährige österreichische Rennfahrer und Asien-Le-Mans-Champion, der auch Urenkel des letzten österreichischen Kaisers ist – sind in gemeinsamer Mission unterwegs. Im ORF berichten die beiden über die Formel-1-Rennen der laufenden Saison. In „Talk 1“ geben sie Einblick in ihre bedingungslose Leidenschaft für eine der gefährlichsten Sportarten der Welt. Außerdem erlauben sie einen Blick hinter die Kulissen des gigantischen Formel-1-Zirkus und analysieren den Saisonstart 2021.

