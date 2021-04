Sobotka dankt Anschober für parlamentarischen Dialog

Nationalratspräsident zum Rücktritt des Gesundheitsministers: Das sollte uns zu denken geben

Wien (PK) - Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka dankt Rudolf Anschober für seinen regen Dialog mit den Parlamentariern, und dass er sich immer wieder der Diskussion im Hohen Haus gestellt hat. "Ich habe seine persönliche Haltung und seine empathische Umgangsweise stets geschätzt. Sein Rücktritt sollte uns aber auch zu denken geben, wie wir als Menschen miteinander umgehen. Der Respekt darf in der Politik niemals verloren gehen. Was kränkt, kann auch krank machen. Anfeindungen und Unterstellungen dürfen im politischen Diskurs keinen Platz haben. Ich wünsche Rudi Anschober alles Gute, und dass er sich gesundheitlich sehr schnell wieder erholt", so der Präsident des Nationalrats. (Schluss) red

