NEOS: Mückstein muss Neustart im Pandemiemanagement rasch umsetzen

Gerald Loacker: „Chance wurde vertan, in der Krise ein eigenständiges Gesundheitsministerium zu schaffen.“

Wien (OTS) - Nach Bekanntwerden der Nachfolge von Rudolf Anschober wünscht der stellvertretende Klubobmann und Gesundheitssprecher der NEOS, Gerald Loacker, dem designierten Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein alles Gute für seine neue Aufgabe und sichert ihm die konstruktive Zusammenarbeit von NEOS zu. Gleichzeitig fordert Loacker aber einen Neustart im Pandemiemanagement. „Die Krise wird uns noch länger beschäftigen. Jetzt gilt es schneller zu Impfen und klare, nachvollziehbare Maßnahmen umzusetzen, um die Menschen wieder mitzunehmen. Mückstein muss jetzt Öffnungskonzepte für alle Bereiche liefern, damit die Menschen nach 13 Monaten Pandemie wieder mehr Normalität zurückbekommen.“ Als „vergebene Chance“ bezeichnet Loacker, dass kein eigenes Gesundheitsministerium geschaffen wird. „Das derzeitige Ministerium ist in dieser Pandemie zu groß, denn in der größten Gesundheitskrise der zweiten Republik braucht es ein eigenständiges Gesundheitsministerium. Mit der Umbildung der Regierung hätte man den wichtigen Bereichen Gesundheit, Soziales und Pflege mehr Aufmerksamkeit geben können.“

„Europaweit vergleichbare Datenlage schaffen“

Neben der raschen Umsetzung des Impfplans gelte es jetzt, wichtige Projekte für die Zukunft umzusetzen, so Loacker. „Um mit Lernerfolgen aus der Krise hervorzugehen, muss die Datenqualität verbessert werden. Alle wesentlichen Gesundheitsdienstleister, wie etwa Labore, Amts-, Militär- und Schulärzte, müssen jetzt an ELGA angebunden werden. Auch die Diagnostik im niedergelassenen Bereich muss auf Diagnosen nach internationale Codes umgestellt werden. Nur so kann künftig eine europaweit vergleichbare Datenlage geschaffen werden.“

