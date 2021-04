ÜBER 600.000 MENSCHEN (weitester Seherkreis) SAHEN VBW-MUSICALABEND IN ORF III

Marktanteil von fünf Prozent und Top-Wert bei Zuschauerbewertung

Wien (OTS) - 13. April 2021: Die Musicals der Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, konnten vergangenen Sonntag beste Einschaltquoten verzeichnen. Über 600.000 Menschen (weitester Seherkreis) sahen den VBW-Musical-Schwerpunktabend im Hauptabendprogramm in ORF III. Den Anfang machte um 20:15 Uhr das große Musical-TV-Konzert der VBW im Rahmen der ORF III-Reihe „Wir spielen für Österreich“ aus dem Wiener Ronacher mit einer Durchschnittsreichweite von 162.000 ZuseherInnen und fünf Prozent Marktanteil. Zudem wurde es im Rahmen der TELETEST Zuschauerbewertung mit einem Top-Wert von 4,4 (Höchstwert 5) benotet. Im Anschluss daran zeigte ORF III die VBW-Erfolgsproduktion I AM FROM AUSTRIA aus dem Wiener Raimund Theater mit ebenfalls fünf Prozent Marktanteil. Insgesamt erreichte der ORF III-Musicalabend einen weitesten Seherkreis von 617.000 ZuseherInnen.

Wien Holding-Geschäftsführer Dr. Kurt Gollowitzer: „Die Musical-Sparte der Vereinigten Bühnen Wien stand im Mittelpunkt der ORF III Reihe ‚Wir spielen für Österreich‘ und erreichte mehr als eine halbe Million Menschen in Österreich. Mit fünf Prozent Marktanteil zeigt es einmal mehr, dass es wichtig ist in schwierigen Zeiten mit Kultur ein Zeichen zu setzen und trotz geschlossener Häuser für unser Publikum da zu sein. Ganz besonders freut mich die neuerliche Ausstrahlung des VBW Hit-Musicals I AM FROM AUSTRIA. Mein Dank gilt Geschäftsführer Franz Patay und Intendant Christian Struppeck, die diesen besonderen Musical-Abend in unseren Theaterhäusern möglich gemacht haben und Peter Schöber von ORF III für die neuerliche Zusammenarbeit.“

VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck: „Dass wir gerade jetzt an einem einzigen Abend über 600.000 Menschen mit unseren Musicals erreichen konnten, ist etwas ganz Besonderes. Das eigens von uns konzipierte TV-Konzert sowie die Fernseh-Aufzeichnung unseres Erfolgsmusicals I AM FROM AUSTRIA sollen ein kräftiges Lebenszeichen der VBW-Musicalsparte sein, das wir an diesem magischen Musiktheaterabend unserem Publikum direkt nach Hause senden. Danke an ORF-III Programmgeschäftsführer Peter Schöber und sein gesamtes Team für die erneute, gute Zusammenarbeit. So können wir gemeinsam dazu beitragen, dass Kunst und Kultur auch jetzt nicht zum Stillstand kommen und das Genre Musical speziell in Zeiten wie diesen eine breite Öffentlichkeit erreicht.“

VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay: „Die VBW als „First Class Musical Produzent“ stehen für höchste Qualität bei Bühnenproduktionen. Es freut mich, dass die guten Quoten der Ausstrahlung zeigen, dass es uns gelungen ist diesen künstlerischen Qualitätsanspruch in diese TV-Produktion zu übersetzen. Mein Dank gilt allen Beteiligten. Digitalisierung und die Entwicklung neuer Formate gibt uns so die Möglichkeit trotz Lockdown für unser Publikum da zu sein.“

Musical-Schwerpunktabend mit großem Musical-TV-Konzert und I AM FROM AUSTRIA

Eigens von den Vereinigten Bühnen Wien kreiert, war das Musical-TV-Konzert in Zeiten von geschlossenen Theatern ein kräftiges Lebenszeichen der VBW-Musicalsparte. Begleitet vom großartigen VBW-Orchester präsentierten die Musicalstars Carin Filipčić, Maya Hakvoort, Vanessa Heinz, Wietske van Tongeren, Gino Emnes, Oedo Kuipers, Lukas Perman und Mark Seibert in eindrucksvollem Ambiente die schönsten VBW-Musical-Melodien. Durch das Programm führte Hausherr und VBW-Musical-Intendant Christian Struppeck, der auch für das künstlerische Konzept verantwortlich zeichnete. Zu erleben waren die beliebtesten Songs aus den Erfolgsproduktionen ELISABETH, REBECCA, I AM FROM AUSTRIA, DER BESUCH DER ALTEN DAME, DON CAMILLO & PEPPONE, MOZART, SCHIKANEDER und TANZ DER VAMPIRE.



I AM FROM AUSTRIA – die Erfolgsproduktion aus dem Raimund Theater

Das VBW-Erfolgsmusical I AM FROM AUSTRIA in der Original-Inszenierung aus dem Raimund Theater von Andreas Gergen mit Publikumslieblingen wie u.a. Iréna Flury, Lukas Perman, Elisabeth Engstler, Andreas Steppan, Dolores Schmidinger oder Martin Bermoser in den Hauptrollen war ebenfalls am 11. April 2021 in ORF III zu sehen. Das Musical von Titus Hoffmann und Christian Struppeck mit den größten Hits von Rainhard Fendrich eroberte seit seiner Weltpremiere im September 2017 die Herzen des Publikums. Nach zwei fast ausverkauften Spielzeiten in Wien feierte die Produktion im Oktober 2019 umjubelte Erstaufführung in Japan und zählt nach zwei ebenfalls ausverkauften Aufführungsserien in Takarazuka / Osaka und Tokio weltweit eine Dreiviertel-Million BesucherInnen.



Das große Musical-TV-Konzert der Vereinigten Bühnen Wien

Mit Carin Filipčić, Maya Hakvoort, Vanessa Heinz, Wietske van Tongeren, Gino Emnes, Oedo Kuipers, Lukas Perman, Mark Seibert und dem Orchester der Vereinigten Bühnen Wien unter der Leitung von Herbert Pichler und Michael Römer. Künstlerische Gesamtleitung: Christian Struppeck. Regie und Kamera: Gregory Glaser / Sancho Pansa Film

Noch bis 18.04.2021 in der ORF III TV-Thek abrufbar

Rückfragen & Kontakt:

VEREINIGTE BÜHNEN WIEN GmbH

Mag. (FH) Monika Bjelik

Leitung Kommunikation Musical / Pressesprecherin

E-Mail: monika.bjelik @ vbw.at / Telefon: +43-1-588-30-1513



Mag. Astrid Bader

Unternehmenssprecherin, Leitung Kommunikation

E-Mail: astrid.bader @ vbw.at / Telefon: +43-1-58830-1500