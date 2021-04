„Das Ozonlob“ bei den „Science Busters“ am 14. April in ORF 1

Mit Martin Puntigam, Florian Freistetter und Martin Moder um 21.55 Uhr

Wien (OTS) - „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ ist wieder das Motto, wenn die „Science Busters“ am Mittwoch, dem 14. April 2021, um 21.55 Uhr in ORF 1 in Sachen Aufklärung unterwegs sind. In der neuen Ausgabe aus dem Hörsaal der Uni Graz feiern sie diesmal die Brillanz der Menschheit: Diese will nämlich nur ein kosmisches Loch picken und rettet dabei unabsichtlich ein bisschen Welt. Das sollen die Tiere den Menschen erst einmal nachmachen! Es werden wie immer spannende Fragen geklärt: Wie musikalisch ist das Ozonloch? Und haben wir die Nasenlöcher nach unten, damit keine Viren reinregnen? MC Martin Puntigam, Astronom Dr. Florian Freistetter und Molekularbiologe Martin Moder, PhD, spendieren ein großes „Ozonlob“ – mit nachhaltigem Stadionrock on Stage!

„Science Busters“ ist eine HD-Produktion der Gebhardt Productions GmbH im Auftrag des ORF.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at