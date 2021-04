Vereinssport stärken ist das Gebot der Stunde

ASVÖ-Präsident Purrer: Alle Maßnahmen sind wichtig, die wieder zu mehr Bewegung und Sport für alle Altersgruppen führen

Wien (OTS) - „In der aktuellen Pandemie ist sichtbar geworden, wie wichtig Sportvereine als Träger der Sportkultur und des sozialen Miteinander in Österreich sind“, unterstreicht ASVÖ-Präsident Christian Purrer. „Die Unterstützung der Vereine bei ihren vielfältigen Aufgaben ist unsere Kernaufgabe als Breitensportverband. Wenn nun von mehreren Seiten zusätzliche Maßnahmen gesetzt werden, um Sport und Bewegung auf Vereinsebene zu stärken, so ist das grundsätzlich zu begrüßen.“

„Mit dem NPO-Fonds wird wirksame finanzielle Unterstützung für die Vereinsstrukturen geleistet“, weist Purrer auf eine bestehende Maßnahme hin. „Wir rufen alle Sportvereine auf, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu machen. Bisher sind über € 50 Mio. aus diesem Fonds an den gemeinnützige Sportvereine geflossen. Auch die Aktion „BEWEG DICH!“ von Servus TV wird dazu beitragen, dass die Bewegungsprogramme der Sportvereine für Kinder und Jugendliche ausgebaut werden können. Dankenswerterweise werden hier von privater Seite beträchtliche Mittel in der Höhe von € 15 Mio. bereitgestellt. Und schließlich ist der mit € 9 Mio. dotierte Sportscheck in Vorbereitung, der Vereinsmitgliedschaften und den Neustart der Sportvereine massiv unterstützt.“

„Wir alle sehnen die nächsten Öffnungsschritte herbei. Ich bin überzeugt, dass all diese Maßnahmen eine kraftvolle Wiederaufnahme des Breitensports und unseres Vereinslebens ermöglichen werden“, so Christian Purrer abschließend.

Der ASVÖ vertritt österreichweit seit 70 Jahren überparteilich und unabhängig die Interessen von über 5.450 Vereinen mit rund 800.000 Mitgliedern in mehr als 120 Sportarten und sichert damit die Grundlagen für freudvollen Breitensport und erfolgreichen Spitzensport in Österreich. Der ASVÖ unterstützt Vereine bei der Errichtung und Erhaltung von Sportanlagen, organisiert Lehrgänge, Wettkämpfe und Fortbildungen, entwickelt Programme zur Gesundheitsförderung und engagiert sich aktiv im Jugendbereich. Mit gezielten Förderungen stärkt der ASVÖ die Basis des Sports und ermöglicht es dadurch Sportlerinnen und Sportlern quer durch alle Alters- und Leistungsstufen in ganz Österreich, ihre persönliche Leidenschaft und Sportbegeisterung zu leben.

