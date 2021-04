Stadtrat Hacker zum Rücktritt von Gesundheitsminister Anschober

„Konsequent, auf eigenen Körper zu hören – und diese Konsequenz zeichnet ihn aus.“

Wien (OTS) - „Ich bedaure den Rücktritt von Rudi Anschober. Er hat in den vergangenen Monaten einen unglaublichen großen Einsatz an den Tag gelegt und den Unwägbarkeiten der Pandemie getrotzt. Es ist nur konsequent, auf den eigenen Körper zu hören – und diese Konsequenz zeichnet ihn aus“, so der Wiener Gesundheitsstadtrat Peter Hacker zum Rücktritt von Gesundheitsminister Rudolf Anschober. „Ich wünsche ihm für den Weg der Besserung alles Gute.“





