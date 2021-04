Samso SpA ernennt Sergio Ferraris zum Geschäftsführer

Mailand (ots/PRNewswire) - Samso SpA hat Sergio Ferraris zum Geschäftsführer für Planung, Finanzen und Kontrolle ernannt. Diese Ernennung erfolgt vor dem Hintergrund der wachsenden Herausforderungen, die sich aus dem raschen Wachstum des italienischen Markts für Energieeffizienz und den wichtigen Entwicklungen ergeben, die Samso SpA im Industrie-, öffentlichen und Wohnbereich (mit dem italienischen Ecobonus) erreicht.

Ferraris, geboren 1965 in Mailand, verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung im Energiesektor. Seine Karriere nahm bei der ABN AMRO Bank ihren Lauf, wo er zur Strukturierung der ersten Projektfinanzierungs-Transaktionen in Italien beitrug und anschließend am Start von Sorgenia beteiligt war, wo er als Leiter für Finanzen und Fusionen und Übernahmen tätig war.

Stefano Meloni, der Präsident von Samso SpA, erklärt: "Wir freuen uns besonders, dass Sergio Ferraris diese wichtige Rolle bei Samso übernommen hat, damit wir unseren ambitionierten Industrieplan umsetzen können, der 2021 bereits erste Ergebnisse zeigt. Wir rechnen mit einem Produktionswert von mehr als 30 Millionen Euro."

Sergio Ferraris fügt hinzu: "Ich bin überzeugt von den außergewöhnlichen Möglichkeiten, die der Energieeffizienzsektor bietet und auch in den kommenden Jahren bieten wird, und ich habe in Samso und seinem dynamischen, innovativen und qualifizierten Team eine perfekte Übereinstimmung mit exakt den Fähigkeiten gefunden, die ein Unternehmen in dieser Branche haben muss."

Samso ist ein nach ISO 9001, 14001, 45001, UNI 11352, SA8000 zertifiziertes Energiedienstleistungsunternehmen (ESCo), das sich auf Planung, Bau, die Finanzierung von Energieeffizienzmaßnahmen und den Bau von Ladestationen für die umweltfreundliche Elektromobilität spezialisiert hat. 2020 hat Samso es mehr als 450 Kunden ermöglicht, rund 26.000 ÖE (Öläquivalent) einzusparen. Das Unternehmen hat Anlagen für 80 MW Leistung verwaltet und installiert und über 16 Millionen Euro in die Projektfinanzierung investiert. Samso ist in ganz Italien tätig und verfügt über drei Niederlassungen in Mailand, Padua und Salerno. www.samso.it

