Maurer: Großer Dank an Rudi Anschober für unermüdlichen Einsatz

Anschober hat Menschen Hoffnung und Sicherheit gegeben, jetzt steht eigene Gesundheit im Zentrum

Wien (OTS) - "Rudi Anschober hat in den letzten 15 Monaten mit großer Leidenschaft besonnen und empathisch durch die Krise geführt. Für seinen unermüdlichen Einsatz gebührt ihm unser großer Dank", sagt Sigi Maurer, Klubofrau der Grünen anlässlich des Rücktritts des Gesundheits- und Sozialministers.



"Rudi Anschober hat in dieser unsicheren und fordernden Zeit der Pandemie vielen Menschen Hoffnung und Sicherheit gegeben. Dabei hat er immer mit großer politischer und auch menschlicher Qualität agiert", so Maurer.



Im Namen des Grünen Parlamentsklubs sagt die Grüne Klubobfrau: "Rudi, du hast die Gesundheit der Menschen in Österreich immer an die erste Stelle gestellt, jetzt muss deine eigene Gesundheit im Zentrum stehen. Wir wünschen dir viel Kraft und rasche Erholung. Danke für Alles!"

