Stellungnahme von VIER PFOTEN zum Rücktritt von Bundesminister Rudi Anschober

Dank für Akzente, die er im Tierschutz gesetzt hat

Wien (OTS) - VIER PFOTEN Österreich dankt dem scheidenden Bundesminister für sein Engagement für den Tierschutz in Österreich. Anschober hatte stets ein offenes Ohr für Tierschutz-Anliegen und das ehrliche Bestreben, das Leben und die Bedingungen von Tieren, insbesondere von so genannten Nutztieren, nachhaltig zu verbessern. Er hat erkannt, dass Umweltschutz ohne Tierschutz in einer nachhaltigen, zukunftsträchtigen Politik nicht möglich und letzterer ein wichtiger Hebel in der Pandemiebekämpfung ist.

Trotz der großen Herausforderungen im Zuge der Corona-Krise ist es ihm gelungen, auch im Tierschutz bedeutsame Akzente zu setzen. Zu erwähnen sind etwa die Organisation von Tierschutzgipfeln, die wesentliche Gesprächspartner aus verschiedenen Bereichen zusammengebracht haben, sein klares Bekenntnis gegen Pelz sowie die Vorbereitung der Überarbeitung der 1.Tierhaltungsverordnung. Ganz besonders möchten wir in diesem Zusammenhang seinen Vorstoß zu einer verpflichtenden Kennzeichnung tierischer Lebensmittel in verarbeiteten Produkten und in der Gemeinschaftsverpflegung inklusive der Gastronomie hervorheben. Für den Tierschutz ist diese Initiative tatsächlich ein Meilenstein, für die österreichische Landwirtschaft eine große Chance.

Wir erwarten uns von der Nachfolgerin bzw. dem Nachfolger des Ministers, dass sie/er diese Initiativen weiterverfolgt und auch in Zukunft Tierschutz den wichtigen Stellenwert behält, den Anschober ihm eingeräumt hat. VIER PFOTEN möchte Rudi Anschober im Namen der Tiere, für die er sich eingesetzt hat, danken und ihm und seinem Hund Agur für die Zukunft alles Gute wünschen.





