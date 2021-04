Pferdestärken für Startup Event

71er fährt als ViennaUP´21 Straßenbahn durch Wien

Seit heute in den poppigen ViennaUP´21 Farben unterwegs: die Straßenbahnlinie 71. Ein Monat lang wirbt die Straßenbahnlinie 71 für das größte Startup Event in Zentraleuropa, das von 27. April bis 12. Mai von Wien aus digital stattfinden wird. Damit wird neben kreativen Online-Bewerbungen ein auffälliges Zeichen in der Stadt gesetzt.



Den Startschuss für den bunten ViennaUP´21 Zug setzten heute früh Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft, Arbeit, Internationales und Wiener Stadtwerke, und Gerhard Hirczi, Geschäftsführer der Wirtschaftsagentur Wien.

Stadtrat Hanke: „Mit ViennaUP´21 zeigen wir einmal mehr – Wien geht weiter – auch und gerade trotz Lockdown. Zwar spielen wir das größte Startup Event Corona-bedingt rein digital aus, aber wir sehen schon jetzt, dass uns tausende Interessierte weltweit folgen. Genauso wichtig ist es auch, den Wienerinnen und Wienern zu zeigen, was hier Tolles passiert, wenn die gesamte Startup Szene der Stadt alle Kräfte bündelt und gemeinsam Neues entstehen lässt.“

ViennaUP´21 findet 27. April bis 12. Mai online statt und ist ein von der Wirtschaftsagentur Wien initiiertes und gemeinsam mit der Wiener Startup-Szene umgesetztes Startup-Event für ein globales Publikum. Die Registrierung ist jederzeit möglich! viennaup.com

